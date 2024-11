Busta paga vuota all’Olbia  

Olbia. L’Olbia ha finito i soldi. E lo stipendio che i giocatori avrebbero dovuto trovare sul conto mercoledì arriverà a data da destinarsi. Situazione che rischia di aprire la strada alla messa in mora del club.

Investimenti

Nonostante l’investitore turco abbia detto alla squadra che «ci sono soldi a palate» e dichiarato quale obiettivo «la Serie B», ieri il presidente Guido Surace (contattato dal giornale, non ha risposto) avrebbe fatto sapere ai giocatori che manca la liquidità per onorare la scadenza di ottobre ma assicurato che il problema è momentaneo e che la mensilità sarà saldata prima possibile, nella consapevolezza che, in caso contrario, i giocatori potrebbero agire legalmente. Intanto Ninni Corda, dopo l’incontro con Surace e il socio Benno Raeber, si sarebbe messo in malattia “per forte stress” presentando il certificato alla società con cui collabora come consulente esterno. Proprio ieri Raeber avrebbe chiesto a Corda di convincere a farsi da parte il capitano La Rosa, Anelli e Santi, finiti nella lista di proscrizione in vista della riapertura del mercato il 2 dicembre, ricevendo in cambio un secco no.

Fedelissimi

Facile che dietro il provvedimento di accantonare i tre senatori, “fedelissimi” di Corda, ufficialmente «per scarso rendimento» e ufficiosamente perché vantano alcuni degli ingaggi più alti e non accettano la risoluzione del contratto, ci sia lo zampino del nuovo allenatore Zé Maria, che non a caso domenica nel post partita con la Cos (contro la quale ha esordito con un pareggio) ha sottolineato di aver ricevuto dalla proprietà «carta bianca». La stessa che Corda avrebbe ottenuto per iscritto dal finanziatore turco Murat Yilmaz, in tribuna al “Nespoli” domenica e nelle precedenti due trasferte dei bianchi. Pare, però, che Zé Maria sia arrivato a Olbia forte di una sponsorizzazione utile a rimpinguare le casse del club, e che per questo si ritrovi in vantaggio agli occhi di Surace e Raeber, alle prese tra l’altro con nuovi decreti ingiuntivi.

La trasferta

Aspettando che la società faccia chiarezza su La Rosa, Anelli e Santi, e più in generale sul progetto Olbia che continua a fare acqua da tutte le parti facendo temere il peggio, ovvero il fallimento, la squadra prepara in un clima tutt’altro che idilliaco la trasferta di domenica sul campo della Cynthialbalonga: formazione abbordabile che tuttavia con 15 punti sta messa meglio dei galluresi, penultimi a quota 7 dopo 12 giornate del campionato di Serie D e passati già per due cambi in panchina.

