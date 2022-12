Bussola per fragili in cerca di cure 

In quest’ottica la struttura intende rivolgersi alla popolazione del quartiere «prima che si manifesti il bisogno», come chiosa la dottoressa Francesca Ibba, referente Asl del progetto. La rilevazione delle necessità sanitarie non contempla però, al momento, anche una prestazione medica perché l’obiettivo è instradare verso i riferimenti di supporto, tra cui il medico di famiglia, «così», sintetizza Piero Delogu, direttore di distretto dell’Asl, «da accelerare tutti i percorsi». E aiutare chi, over 65, è afflitto da patologie croniche, dal diabete all’ipertensione, tutelandone la salute che, in condizioni di solitudine e isolamento, viene talvolta non monitorata a sufficienza.

«Si tratta», afferma il sindaco Nanni Campus introducendo il progetto, «di un’innovazione assoluta per Sassari». Mirata a raggiungere una platea di persone, in particolare anziane o portatrici di disabilità che, suggerisce Vito La Spina, direttore sanitario Asl, «soffrono per mancanza di informazioni e avrebbero bisogno che venissero rese più comprensibili le complessità». E proprio l’informazione, come l’orientamento, sono i due poli base del Punto Salute, pensati per facilitare l’accesso alle cure e al sostegno su vari livelli. «Perché», spiega l’assessore ai Servizi sociali Gianfranco Meazza, «le problematiche sociali sono spesso anche sanitarie».

Una bussola professionale e umana per le categorie più fragili del centro storico di Sassari. È il Punto salute di comunità, nato in sinergia tra il Comune, settore Politiche sociali, e l’Asl, un’opera che si innesta all’interno del programma “Interventi territoriali integrati” e si avvale dei fondi regionali. Ieri l’inaugurazione in via Casaggia di un’iniziativa che vedrà, dal 2 gennaio, l’avvio di un’assistenza garantita da un’équipe composta da un infermiere di famiglia e di comunità e da un assistente sociale.

Una bussola professionale e umana per le categorie più fragili del centro storico di Sassari. È il Punto salute di comunità, nato in sinergia tra il Comune, settore Politiche sociali, e l’Asl, un’opera che si innesta all’interno del programma “Interventi territoriali integrati” e si avvale dei fondi regionali. Ieri l’inaugurazione in via Casaggia di un’iniziativa che vedrà, dal 2 gennaio, l’avvio di un’assistenza garantita da un’équipe composta da un infermiere di famiglia e di comunità e da un assistente sociale.

La finalità

«Si tratta», afferma il sindaco Nanni Campus introducendo il progetto, «di un’innovazione assoluta per Sassari». Mirata a raggiungere una platea di persone, in particolare anziane o portatrici di disabilità che, suggerisce Vito La Spina, direttore sanitario Asl, «soffrono per mancanza di informazioni e avrebbero bisogno che venissero rese più comprensibili le complessità». E proprio l’informazione, come l’orientamento, sono i due poli base del Punto Salute, pensati per facilitare l’accesso alle cure e al sostegno su vari livelli. «Perché», spiega l’assessore ai Servizi sociali Gianfranco Meazza, «le problematiche sociali sono spesso anche sanitarie».

Prevenzione

In quest’ottica la struttura intende rivolgersi alla popolazione del quartiere «prima che si manifesti il bisogno», come chiosa la dottoressa Francesca Ibba, referente Asl del progetto. La rilevazione delle necessità sanitarie non contempla però, al momento, anche una prestazione medica perché l’obiettivo è instradare verso i riferimenti di supporto, tra cui il medico di famiglia, «così», sintetizza Piero Delogu, direttore di distretto dell’Asl, «da accelerare tutti i percorsi». E aiutare chi, over 65, è afflitto da patologie croniche, dal diabete all’ipertensione, tutelandone la salute che, in condizioni di solitudine e isolamento, viene talvolta non monitorata a sufficienza.

Con il Punto Salute si promuove così «il miglioramento della qualità di vita», scrive in una nota il dg Asl Flavio Sensi, assente per motivi di salute, «sperimentando innovativi modelli assistenziali in grado di collegare diversi professionisti» e integrandosi «con le politiche di welfare di comunità avviate dall’amministrazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata