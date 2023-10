«Busserò a tutte le porte per un lavoro» 

«Inizio col presentarmi: mi chiamo Sebastian Steven Murgia, ho 21 anni e vivo a Sanluri. Ho problemi alla vista, sono invalido all’80 per cento e, visto che c’è una legge sull’uguaglianza dei diritti e dei doveri, lotterò fino alla fine per un posticino di lavoro». È questo il racconto di Sebastian, un ragazzo disabile in cerca di un’occupazione costretto a scontrarsi con un muro di gomma. Lui e la mamma Evelin, tedesca, hanno difficoltà a districarsi nel labirinto di regole, leggi, decreti e associazioni nati per dare sostegno alle categorie protette.

Un muro di gomma

Per Sebastian il primo ostacolo è arrivato all’età di 8 anni, quando con i genitori si è trasferito dalla Germania a Sanluri. «Abbiamo saputo che avevo diritto a un insegnante di sostegno. Mamma si è data da fare, ma solo in seconda media mi è stato assegnato». Con l’iscrizione alle superiori, la prima delusione. «Da piccolo il mio sogno era studiare informatica. Sono stato accontentato ed eccomi in una scuola di Cagliari. Una breve parentesi: la toxoplasmosi, malattia che mi accompagna dalla nascita, peggiorava giorno dopo giorno. Quando i medici mi hanno detto che quella scuola non faceva per me, è stato un colpo al cuore». La scelta obbligata, anche per questioni di vicinanza a Sanluri, è stato l’istituto Agrario di Villacidro. «La cosa più bella che mi potesse capitare è stata la prof di sostegno, Monica Scalice. Tutte le volte che mi arrendevo, convinto di non farcela, lei mi prendeva per mano e mi diceva che bisogna lottare fino alla fine», racconta.

Dopo il diploma è iniziata la ricerca di un lavoro. «So bene che per me le porte che si aprono sono poche. A quelle ho bussato: ho inviato circa 500 domande, dichiarandomi disponibile a fare tutto ciò che posso, dalla pulizia dei bagni pubblici, alla sistemazione di scaffali nei negozi, alla portineria, al centralinista. Al momento solo due esperienze: una in un resort come animatore e un’altra da cameriere in ristorante. Sogno un collocamento fisso. Non posso vivere con la pensione di 300 euro al mese. Il limite è che non potrò mai avere la patente. Con i mezzi pubblici è impossibile raggiungere altri paesi. Mi sono iscritto all’ufficio di collegamento, sono socio dell’Unione ciechi, mi ero illuso che potessero darmi una mano, sono ancora disoccupato. La legge c’è e sarebbe anche una buona legge, se però venisse applicata. No, non accetto di essere né un baby pensionato, né emarginato, né diverso. Non solo sulla carta scritta: busserò di porta in porta. Quando le scarpe si consumeranno, ne comprerò altre».

