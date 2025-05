Businco, tutto fermo: nelle sale operatorie i lavori non partono 

«Lavori imminenti», si è detto ufficialmente più volte, ma all’Oncologico il cantiere per la ristrutturazione delle sale operatorie non è ancora partito. Intanto la situazione di stallo sta facendo saltare molti interventi – la Chirurgia toracica ha dovuto rallentare l’attività e Endoscopia è chiusa – e i pazienti continuano a soffrirne.

Gli annunci

Le prime comunicazioni dell’Azienda arrivano l’autunno scorso, poi i mesi successivi, infine il 9 aprile il comunicato “definitivo” che annuncia il trasferimento urgente dei pazienti di Chirurgia toracica al San Michele (fatto domenica 13 aprile) e la partenza delle operazioni.In mezzo, un mare di polemiche, manifestazioni, contenziosi legali, tutti contro questo modo di procedere che non ha tenuto in considerazione soluzioni alternative, in un clima sempre più avvelenato tra i medici (di tutti i sindacati) e la direzione dell’Arnas, che è arrivata perfino a denunciare i suoi dipendenti in malattia. Un mese e una settimana dopo quella nota, nel piazzale del Businco non si intravede un operaio, soltanto un reticolato arancione che delimita l’area degli interventi, mentre su, al secondo piano le sale che dovrebbero diventare bellissime, efficientissime e all’avanguardia, sono vuote e abbandonate.

L’azienda

Oggi la direttrice generale dell’Arnas Brotzu è stata sostituita da un commissario straordinario che – si racconta – sta lavorando da mattina a notte per studiare i casi aperti e incontrando tutti per cercare di riportare la pace nei due ospedali. Intanto però il bilancio di un mese abbondante di “attesa” peggiora di giorno in giorno: gli interventi di Chirurgia toracica eseguiti sono trenta (lo scorso anno nello stesso periodo erano stati 41) e tra questi si sono dimezzati – da 8 a 4 – quelli di tumore al polmone.

La denuncia

Interviene Gianfranco Angioni, referente aziendale di Usb Sanità: «A oggi non risulta sia stato adottato nessun atto deliberativo che dia indicazioni del cronoprogramma e del progetto cantierabile. È trascorso oltre un mese dal contestato trasferimento dei pazienti e delle attività dal Businco al San Michele e, dopo la chiusura delle sale operatorie del Polo oncologico di riferimento regionale sono già emerse gravi criticità dovute alla disastrosa programmazione della direzione precedente. Si era detto “l'attività assistenziale proseguirà senza interruzione e la qualità delle cure resterà invariata”, ma si è trattato di ingannevoli promesse. L’ambulatorio di Broncoscopia del Businco, ad esempio, che eseguiva 5/6 procedure al giorno, non fa più attività, se non quelle di emergenza in sala operatoria. E per i pazienti oncologici trasferiti precocemente nel reparto multidisciplinare del 7° piano del San Michele sono emerse le gravi criticità per la mancanza di bocchette dei gas in tutti i posti letto, di aspirazione per le secrezioni polmonari e dei liquidi, e dei bagni nelle camere».

Il piano operativo

«Le problematiche sono parecchie – prosegue Angioni – e per questo abbiamo chiesto un immediato chiarimento sul piano operativo. È inoltre fondamentale avere le certificazioni di idoneità logistica, strutturale, strumentale e impiantistica dell'ambiente condiviso, insieme alla data certa di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. Il Businco è sempre più un malato terminale e, dopo un mese di annunci, tranne una recinzione che sottrae i pochi parcheggi disponibili, nulla si è mosso».

