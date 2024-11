Businco, strappo tra manager e sindacati «Vogliono demolire le sale operatorie» 

Un progetto da 9 milioni di euro di fondi Pnrr già stanziati e una scadenza inderogabile sulla fine dei lavori fissata a giugno 2026. È in questo scenario che si consuma il braccio di ferro tra i sindacati e l’Arnas Brotzu riguardo la ristrutturazione dell’ospedale Businco di Cagliari. Al centro della disputa la sicurezza e la dignità dei pazienti oncologici durante i lavori di rifacimento delle sale operatorie.

Il vertice

L’incontro di ieri si è concluso con un nulla di fatto. Da un lato, i sindacati si oppongono fermamente alla proposta di trasferire i pazienti in ambulanza al vicino ospedale San Michele per gli interventi chirurgici. Dall’altro, la direzione dell’Arnas ribadisce la necessità di rispettare i tempi imposti dal Pnrr per non perdere il finanziamento. «Non possiamo ritenere percorribile la soluzione proposta dall’azienda», afferma Gianluigi Luridiana, rappresentante della Fesmed, che suggerisce alternative come l’utilizzo di spazi temporanei all’interno del Businco o l’installazione di sale operatorie modulari prefabbricate.

L’intervento

Il piano di ristrutturazione prevede la riqualificazione del blocco F, che attualmente ospita due sale operatorie e gli uffici della Direzione di Presidio. La struttura sarà restaurata per accogliere quattro nuove sale operatorie, più ampie e moderne, e spazi di supporto adeguati agli standard di sicurezza ed efficienza. Gli uffici amministrativi, invece, saranno trasferiti nel blocco G. L’obiettivo, secondo una nota dell’Arnas Brotzu, è «garantire un servizio chirurgico capace di rispondere sia alle esigenze attuali che ai bisogni futuri della comunità. Il rispetto delle tempistiche del Pnrr è imprescindibile: eventuali ritardi rischierebbero di compromettere il finanziamento».

I dubbi

Ma i sindacati sono scettici: «Il lavoro non sarà più una restaurazione, ma un abbattimento totale dell'edificio di quattro piani in cui sono ospitate le sale operatorie», precisa Luridiana. «Abbiamo chiesto di considerare soluzioni diverse, come l’allestimento di sale operatorie modulari all’esterno del Businco, ma queste opzioni non sono mai state formalizzate». La proposta avanzata dall’Arnas – trasferire i pazienti al San Michele per gli interventi chirurgici – solleva non poche preoccupazioni. «Trasportare pazienti oncologici in ambulanza, con anestesisti a bordo, comporta rischi per la loro sicurezza e difficoltà nell’assicurare tempi adeguati per tutti gli interventi», sottolinea il rappresentante della Fesmed.

La proposta

Agnese Foddis, direttrice generale dell’Arnas Brotzu, respinge le critiche: «Purtroppo, intorno al corpo principale del Businco non ci sono spazi adeguati per installare strutture modulari, e questa soluzione avrebbe costi elevati e tempi troppo lunghi». La direttrice rivendica l’impegno dell’azienda nel trovare soluzioni che minimizzino l’impatto sui pazienti. ««Il progetto di ristrutturazione, dal 2022 a oggi, ha vissuto un’evoluzione che sicuramente è andata in favore dei pazienti, considerato che, in attesa della concessione edilizia arrivata a ottobre del 2024, si sono studiate nuove strade per evitare di trasferire i pazienti dal Businco al San Michele con il servizio ambulanze, che era l’ipotesi iniziale. Si è infatti giunti alla soluzione attuale, ovvero la disponibilità di spazi idonei al Brotzu dove trasferire il personale medico e sanitario e le loro attività. I fondi di 9 milioni di euro, già ricevuti per i lavori, non consentono alternative: o viaggiano i pazienti o le attività della Chirurgia toracica devono trasferirsi al San Michele».

Invito respinto

Secondo Gianfranco Angioni, referente regionale dell’Usb Sanità, è ora necessario un intervento della Regione. «L’assessore Armando Bartolazzi deve valutare la possibilità di posticipare i lavori, individuando soluzioni che permettano ai pazienti di rimanere al Businco senza interrompere le attività chirurgiche», dichiara. Mercoledì durante l’incontro in assessorato, Bartolazzi si è detto «in posizione di ascolto con l'intento di favorire la comprensione fra le parti e facilitare la ricerca di una sintesi condivisa, a favore dell’interesse primario della salute dei pazienti e della garanzia dell'interesse pubblico». Intanto, il tempo stringe, ma su un punto c’è unanimità tra azienda, associazioni di volontariato, sindacati e Regione: i pazienti non devono subire disagi o rischi a causa della ristrutturazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA