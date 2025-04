Businco, stop alle sale: via ai lavori 

Il giorno dopo il trasferimento dei pazienti ricoverati in Chirurgia Toracica dal Businco al San Michele, nel reparto chirurgico multidisciplinare «dove proseguiranno il loro percorso di cura senza alcuna interruzione», la direzione dell’Arnas Brotzu «intende esprimere un sentito e profondo ringraziamento a tutto il personale sanitario coinvolto».

E come se andasse tutto bene, come se non ci fosse uno scontro aperto con tutte le sigle dei medici (una diffida dell’intersindacale è partita sabato, dà tre giorni di tempo per bloccare la nuova organizzazione delle guardie interdipartimentali), come se il progetto, così come è stato portato avanti, non fosse avversato anche da larghe fette della maggioranza che guida la Regione (Francesco Agus dei Progressisti, tutto il gruppo Pd in Consiglio regionale) e ora anche da Forza Italia (con il vicecoordinatore Edoardo Tocco che porterà il caso in Consiglio comunale), la Direzione generale dell’Azienda, in una nota, sottolinea quanto «medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale tecnico» abbiano «dimostrato, ancora una volta, straordinaria professionalità, senso di responsabilità e una grande umanità. È grazie al loro impegno, alla loro abnegazione e alla capacità di lavorare in squadra che è stato possibile garantire continuità assistenziale, sicurezza e qualità delle cure, anche in un contesto di transizione non privo di complessità».

Ancora: «Ogni cambiamento, soprattutto in ambito sanitario, può generare comprensibili preoccupazioni, per questo l’Azienda rassicura i pazienti e i loro familiari: la qualità delle cure, l’ascolto e l’attenzione alle persone restano valori imprescindibili per tutti gli operatori dell’Arnas».

Dice la dg Agnese Foddis che «nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori di ristrutturazione e ampliamento del blocco operatorio dell’Ospedale Oncologico – un progetto importante che guarda al futuro, un investimento concreto nel miglioramento dell’assistenza e nell’innovazione tecnologica al servizio dei pazienti – e la nostra deadline è il 30 giugno 2026».

Intanto, la struttura di Chirurgia senologica è stata avvisata che potrà utilizzare le sale operatorie 21 e 22 del Businco solo fino a venerdì, dal giorno successivo dovranno essere sgomberate «per essere consegnate alla ditta aggiudicataria per l’inizio dei lavori» e ogni attività chirurgica dovrà essere programmata ed effettuata nella sala 23, in condivisione con la Terapia del dolore, a cui sono state tagliate sei ore di attività in una settimana. (cr. co.)

