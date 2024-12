Businco, stop ai lavori da 9 milioni 

Si ferma tutto, al Businco. All’improvviso. I lavori da nove milioni per rifare le sale operatorie non si fanno più. Non ora, almeno. La decisione è ufficiale. Ieri l’ha presa Agnese Foddis, la dg dell’Arnas Brotzu, l’azienda sanitaria a cui l’ospedale oncologico è accorpato. La determina che spinge nel freezer il maxi progetto è la numero 1761. Gianluigi Luridiana, il chirurgo che su delega dei camici bianchi aveva seguito la vertenza, dice: «Siamo felici per la decisione. Questo progetto, per come era stata impostata la riorganizzazione temporanea dei reparti, rischiava di compromettere irrimediabilmente la funzione storica del Businco e la qualità delle prestazioni erogate».

Cambio di fronte

È una sorpresa, lo stop alle opere. Tecnicamente si tratta di una «risoluzione di contratto». Con una motivazione robusta: «Grave inadempimento del gruppo economico appaltatore». Lo stupore nasce dal fatto che i toni sono totalmente diversi rispetto al comunicato di un mese fa, quando per l’Arnas Brotzu era doverosa «la realizzazione del progetto». Non solo: i vertici aziendali reclamavano la necessità di far partire subito i lavori per evitare «un’inerzia» che avrebbe «messo a rischio il conseguimento dell’intervento». Addirittura, in caso di mancato avvio dei lavori, la conseguenza dichiarata era l’arrivo «di uno o più commissari ad acta». Il tutto con lo spezzatino dei reparti, osteggiato da medici, infermieri, oss e associazioni dei pazienti: per tutta la durata dell’intervento, Chirurgia toracica e Ginecologia sarebbero state trasferite al San Michele.

Nuova decisione

A distanza di un mese, invece, lo scenario è mutato totalmente. A venire fuori è una catena di inadempienze sul cronoprogramma progetttuale, ritardi che l’Azienda sanitaria imputa al raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp), a cui il 5 maggio 2023 venne ratificata l’aggiudicazione dell’appalto, formalizzata il 2 dicembre 2022 da Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa. Il gruppo economico è Concise Consorzi Stabile scarl, nel ruolo di mandataria, mentre lo Studio associato Arsac è il mandante. I due operatori si erano aggiudicati la progettazione e l’analisi di vulnerabilità sismica, visto che i 9 nove milioni di euro erano stati trovati nella parte di Pnrr dedicata alla messa in sicurezza degli edifici dal rischio terremoti. Soldi che si sarebbero dovuti spendere entro un anno e mezzo. I tempi stringenti dell’appalto imponevano per giugno del 2026 sia la fine delle opere che la conclusione del collaudo.

L’avvisaglia

Che sull’apertura del cantiere al Businco non ci fossero più granitiche certezze, si era capito l’altro giorno quando Giuseppe Frau, il medico-vice presidente del Consiglio regionale, ospite a Radiolina , aveva detto che «c’è il tempo per trovare un’altra soluzione». Frau aveva sottolineato che «in questi anni, colpevole la dirigenza dell’Arnas Brotzu, il Businco ha perso molto. Ma l’ospedale resta il più importante riferimento in Sardegna per le patologie oncologiche, quelle che più duramente di tutte colpiscono i pazienti. E deve tornare a essere un polo sanitario di eccellenza». Una risalita che, secondo Frau, deve passare anche «dall’ammodernamento strutturale, ma senza che i lavori penalizzino personale sanitario e pazienti». Adesso lo stop ufficiale all’appalto.

Il chirurgo

Incassata la vittoria, i camici bianchi guardano avanti, anche perché la riqualificazione delle sale operatorie è considerata strategica. «Auspichiamo – conclude Luridiana – che l'attenzione della politica sulla situazione del Businco resti alta, per mettere in atto progetti di rinnovamento sostenibili e misure di potenziamento ormai inderogabili». I medici non vogliono solo che si ripeta il rischio-spezzatino: «Non si può smettere di garantire ai pazienti le cure per cui l'ospedale è sempre stato un'eccellenza e agli operatori la serenità per fare sempre meglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA