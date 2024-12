Businco, s’infiamma lo scontro: «Rinvio del progetto o correttivi» 

Da questione interna all’Arnas Brotzu a caso politico sardo. È bastato un comunicato stampa sottoscritto da tutte le sigle dei medici perché la riqualificazione delle sale operatorie al Businco approdasse in Regione. A materializzarsi è un piano B, indirizzato alla Giunta di Alessandra Todde e alternativo al progetto voluto dai vertici aziendali, con in testa la dg Agnese Foddis e il direttore sanitario Raimondo Pinna. La controproposta per l’ospedale oncologico prevede due opzioni: una è firmata dagli stessi camici bianchi, l’altra arriva da Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti. in Consiglio regionale.

Lo scenario

Serve una premessa per meglio inquadrare la bellicosità scatenata dai nove milioni di fondi Pnrr con cui i manager dell’Arnas Brotzu, a cui il Businco è accorpato, hanno deciso di cambiare volto all’ospedale. Le sale operatorie sono roba degli anni Ottanta. Una mano di nuovo è indispensabile. Il progetto ha un senso, riconoscono tutti. A non incontrare favori è la soluzione organizzativa pensata per lasciare spazio ai lavori in quell’edificio su tre livelli. Entrando al Businco, si trova a destra. Le sale operatorie sono all’ultimo piano. Negli altri due, gli uffici.

I camici bianchi

«Lo ripetiamo – dice per tutti Gianluigi Luridiana, uno dei medici delegati dai colleghi a fermare la rivoluzione di Foddis-Pinna -: per azzerare i disservizi a chi lavora al Businco e continuare ad assicurare ai paziente la massima qualità delle cure, vanno ricavate sale operatorie provvisorie all’interno dello stesso ospedale, per esempio noleggiando strutture modulari prefabbricate». Nei quattro incontri che i medici, dal 21 ottobre al 21 novembre, hanno fatto con i vertici dell’Arnas Brotzu, la proposta è sempre stata sul tavolo. Ma «la dirigenza l’ha sempre bocciata, con motivazioni diverse – continua Luridiana -. Una volta asserendo l’impossibilità tecnica, peraltro mai certificata per iscritto come sollecitato. Un’altra per mancanza di risorse economiche, di cui non risulta alcuna richiesta alla Regione. Si sono anche appellati alla tempistica stringente, quando invece questo progetto ha preso il via nel 2022».

Lo scontro

È proprio sulla mancata concertazione delle soluzioni che Foddis e Pinna hanno fatto avvelenare i denti ai medici. «Se solo si fosse discusso prima, oggi le sale operatorie modulari sarebbero installate», va da sé per Luridiana. Invece sul Businco è servito lo spezzatino, con la Chirurgia toracica che verrebbe trasferita al Brotzu, dove si farebbero anche gli interventi della Ginecologia oncologica. Senologia e Terapia del dolore, inclusa la sistemazione dei cateteri per la chemioterapia, opererebbero nella sala C, la più piccola del Businco, nel corpo principale dell’ospedale. «Ma ci sono problemi con l’impianto di condizionamento», hanno scritto i medici una settimana fa, nella lettera con cui alla Giunta Todde è stato chiesto ufficialmente di «modificare il progetto».

I Progressisti

La seconda controproposta operativa è di Agus. Per il consigliere regionale, l’azzeramento dei disagi si raggiunge realizzando «le quattro nuove sale operatorie dove oggi c’è la Neuroriabilitazione». Al terzo piano dell’ospedale. «Il reparto non ha attinenza specifica con l’oncologia, ragion per cui il suo trasferimento in altra struttura non penalizzerebbe nessuno». L’organizzazione complessiva del Businco non subirebbe contraccolpi. Per Agus, «prima di tutto vanno ascoltati i medici. Il mio vuole essere un contributo al dibattito, non un’alternativa alla proposta dei camici bianchi». E poi: «È dovere della politica assumersi la responsabilità su interventi così impattanti. Anche perché una volta iniziati, non si potrà tornare indietro. Ma il destino del Businco non possono deciderlo da soli i vertici aziendali. Che non hanno ottenuto alcun mandato fiduciario dalla nuova maggioranza in Regione e in questi anni hanno dimostrato di non sapere gestire nemmeno l’ordinario».

Il piano dei manager

Il cronoprogramma di Foddis e Pinna è diverso. A giugno 2026, la fine dei lavori. L’inizio era programmato a metà novembre. Adesso il rinvio a gennaio, a patto che l’impianto operativo regga all’onda d’urto dei medici sul piede di guerra. Per terminare le opere e fare pure il collaudo ci sarebbe un anno e mezzo di tempo. «C’è davvero qualcuno che ci crede?, s’interroga Luridiana -. Noi vediamo solo allungarsi l’ombra dell’incompiuta. E non corrisponde al vero che il mancato avvio dei lavori faccia arrivare un commissario ad acta».

