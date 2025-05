Businco, rabbia infinita: «Smantellano l’ospedale, la sanità non cura più» 

«Stanno smantellando l’ospedale, questa non è la sanità che vogliamo». Sono le 10 quando nel piazzale del Businco, poco oltre il cancello, il mosaico della rabbia si compone. Per un’altra mattina ancora. Ci sono i pazienti, i familiari e i comitati. I racconti e la disperazione. E ieri c’era anche la solidarietà per Massimiliano Tuveri, luminare del tumore al pancreas, tornato un anno fa in Sardegna dal Sacro Cuore di Verona, a cui è stato tolto il primariato di Chirurgia oncologica. Tuveri resta sì un dipendente dell’Arnas Brotzu, a cui il Businco è accorpato, ma da demansionato.

I cartelli

Bastano due scritte per provare a capire la dimensione del dramma. «Cure negate a 12.100 sardi». «Dignità per la sanità sarda». Il primo a parlare è Giancarlo Nonnis, uno dei rappresentanti delle associazioni. «La presidente Todde e l’assessore Bartolazzi non hanno mantenuto le promesse: i malati oncologici verranno operati al Brotzu senza che qui al Businco si sia provato a realizzare le sale operatorie modulari, all’esterno. Eppure ci avevano assicurato anche la disponibilità finanziaria». La guida del Brotzu sta passando a Maurizio Marcias, uno dei commissari nominati dalla Giunta regionale (senza il Pd). «Una nuova amministrazione con il direttore sanitario sempre al suo posto – incalza Nonnis -. No, non siamo contenti».

Le testimonianze

Egidio non dice né il cognome né l’età, ma solo che è di Lanusei. «Avevo la bilirubina a 37. Non mi reggevo in piedi. Ma mi dimisero. Io ho potuto andare fuori a curarmi e mi sono salvato. Non tutti possono e di certo nessuno può essere condannato a morire perché qui la sanità non funziona». Sullo striscione più grande si legge “Giù le mani dall’Ogliastra”. Perché è stato l’omonimo Comitato, guidato da Adriano Micheli, a volere il sit-in di ieri. C’è anche Nicola Tuveri, fratello del chirurgo. «Oggi i camici bianchi provano a tornare, anche per fermare la migrazione sanitaria dei tanti sardi costretti a partire per curarsi. Ma a ben vedere questo amore per la propria terra non basta». Carla Floris, di Cagliari, ripete delle «12mila firme raccolte per riportare il chirurgo alla guida del reparto». «Lo spero anch’io», aggiunge Quintina Puddu, «sono stata una sua paziente».

La tensione

Nel piazzale del Brotzu, per i turni al microfono si sollevano i toni. Ciascuno vuole raccontare la sua storia, il proprio personale punto di vista. «Siamo qui per il professor Tuveri», dicono alcuni. «È giusto che si parli di tutto», sottolineano altri. La confusione c’è, ma è una divisione solo apparente: ad accomunare il parterre del Businco, alla fine, è solo la paura di non farcela. Perché «con questa assistenza sanitaria oggi giorno si rischia la vita». Maria Grazia Caligaris, la presidente di “Socialismo diritti riforme”, una volta di più riesce a fare sintesi: «Il Businco ha estrema necessità di un rilancio che non può essere finalizzato al reintegro, nelle sue funzioni, di un primario, per quanto di altissimo livello. Sono necessari tutti gli strumenti utili perché ognuno dei professionisti possa lavorare in totale serenità. Il Businco è in una condizione di abbandono e invece deve continuare a svolgere la sua funzione, che è quella di curare i pazienti oncologici».

