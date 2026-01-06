VaiOnline
Sanità.
07 gennaio 2026 alle 00:59

«Businco, non c’è più tempo da perdere» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Usb Sanità richiama con forza l’attenzione sulle criticità dell’Ospedale Oncologico Businco. Tra le principali si evidenziano un numero elevatissimo di accessi e un consistente afflusso di pazienti provenienti da tutta la Sardegna.

«I problemi che oggi si evidenziano derivano anche dalle precedenti gestioni regionali», dichiara Gianfranco Angioni, Referente Regionale USB Sanità. «Negli anni scorsi l’ospedale è stato trascurato con investimenti insufficienti e una programmazione debole».

La nuova Direzione generale oggi ha davanti un duro compito: «Affrontare problemi accumulati negli anni, garantire investimenti concreti, rafforzare il personale e assicurare una programmazione chiara e tempestiva – aggiunge Angioni –. È una sfida complessa, ma necessaria per tutelare l’eccellenza del Businco e la salute dei cittadini».

E prosegue: «Rafforzare la sanità territoriale è fondamentale, perché follow-up oncologico ed ematologico, controlli e monitoraggio post-trattamento possano essere garantiti vicino ai cittadini. Questo ridurrebbe il carico sull’ospedale, migliorerebbe la continuità assistenziale e assicurerebbe risposte tempestive ai pazienti».

L’appello in chiusura: «Non possiamo più aspettare. È una questione di sicurezza, qualità delle cure e tutela della salute dei pazienti. Un sistema oncologico moderno si fonda su ospedali di eccellenza e su una rete territoriale forte e organizzata. Il futuro della cura oncologica in Sardegna dipende dalle scelte che verranno fatte oggi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  