«Businco, non c’è più tempo da perdere» 

Usb Sanità richiama con forza l’attenzione sulle criticità dell’Ospedale Oncologico Businco. Tra le principali si evidenziano un numero elevatissimo di accessi e un consistente afflusso di pazienti provenienti da tutta la Sardegna.

«I problemi che oggi si evidenziano derivano anche dalle precedenti gestioni regionali», dichiara Gianfranco Angioni, Referente Regionale USB Sanità. «Negli anni scorsi l’ospedale è stato trascurato con investimenti insufficienti e una programmazione debole».

La nuova Direzione generale oggi ha davanti un duro compito: «Affrontare problemi accumulati negli anni, garantire investimenti concreti, rafforzare il personale e assicurare una programmazione chiara e tempestiva – aggiunge Angioni –. È una sfida complessa, ma necessaria per tutelare l’eccellenza del Businco e la salute dei cittadini».

E prosegue: «Rafforzare la sanità territoriale è fondamentale, perché follow-up oncologico ed ematologico, controlli e monitoraggio post-trattamento possano essere garantiti vicino ai cittadini. Questo ridurrebbe il carico sull’ospedale, migliorerebbe la continuità assistenziale e assicurerebbe risposte tempestive ai pazienti».

L’appello in chiusura: «Non possiamo più aspettare. È una questione di sicurezza, qualità delle cure e tutela della salute dei pazienti. Un sistema oncologico moderno si fonda su ospedali di eccellenza e su una rete territoriale forte e organizzata. Il futuro della cura oncologica in Sardegna dipende dalle scelte che verranno fatte oggi».

