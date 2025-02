Businco, la guerra degli incarichi 

«Viola il contratto: la delibera di nomina di Pietro Antonio Macciò come direttore sostituto della Chirurgia ed Endoscopia interventistica toracica del Businco è da annullare». Così i sindacati dei medici, dopo il documento con cui il 29 gennaio scorso i vertici dell’Arnas Brotzu hanno formalizzato il conferimento dell’incarico.

Replica il diretto interessato: «Nel documento è stato impropriamente utilizzato il termine di “sostituto direttore”, chiederò la rettifica. Il fatto è che poiché sono capo dipartimento della Chirurgia oncologica mi è stato chiesto dall’Azienda di aiutare a mettere ordine nella situazione che si è creata».

Botta e risposta, e un altro capitolo alimenta la tensione dentro l’Oncologico nei confronti della direttrice generale e del direttore sanitario del Brotzu per la partita che riguarda la ristrutturazione delle sale operatorie dell’ospedale.

È finita sulla carta, con la minaccia di adire le vie legali, la presa di posizione contro il provvedimento che ha assegnato l’incarico rimasto vacante a causa della rinuncia, dopo appena un mese, di Paolo Albino Ferrari. Un dietrofront che sarebbe derivato da dissidi insanabili con la direzione aziendale.

Nominato professor Macciò, ecco la voce contraria dei sindacati dei medici, con una nota firmata da Cesare Iesu (Aaroi Emac), Susanna Montaldo (Anaao), Myriam Pastorino (Cgil Medici Fp), Luigi Mascia (Cimo), Gisella Carrucciu (Fassid), Carlo Cabula (Fesmed), Maria Luisa Boi (Uil Fpl), Piergiorgio Fiori (Cisl Medici). La delibera, scrivono, è «non corrispondente ai dettami contrattuali». La nomina «appare del tutto in contrasto con il contratto nazionale». È previsto che per individuare i direttori facenti funzione si attivi una procedura di selezione «prioritariamente all’interno alla stessa struttura» e, in subordine, si debba attivare «analoga procedura selettiva, nella medesima disciplina, nell’ambito del dipartimento o distretto di appartenenza». Non solo: i sindacati sottolineano che alla selezione vinta da Ferrari «abbiano partecipato altri dirigenti medici della stessa struttura idonei a ricoprire l’incarico». Quindi si poteva attingere da quella graduatoria. Insomma, «la nomina in oggetto appare del tutto illegittima, con l’aggravante di determinare un danno, sia professionale che economico, nei confronti dei dirigenti medici della struttura».

La risposta di Macciò: «Probabilmente è stato impropriamente utilizzato ii termine di “sostituto direttore” per indicare il peculiare supporto organizzativo, in attesa delle procedure di selezione del direttore facente funzioni della struttura. Intendo la deliberazione come un impegno formale in qualità di direttore di Dipartimento alla supervisione delle attività della struttura, in attesa di formalizzare un nuovo incarico al dirigente medico che sarà selezionato. Comunque, il dottor Paolo Albino Ferrari aveva nominato quale suo sostituto, nel caso di assenza per ferie, o malattia, o altro impedimento, la dottoressa Laura Riva. Pertanto, come prassi in Azienda, la dottoressa Laura Riva, fino all'espleta mento delle procedure per la nomina di un facente funzione, potrà continuare a svolgere le funzioni di sostituto direttore».

RIPRODUZIONE RISERVATA