Businco, i pazienti sono stati spostati La diffida dei medici 

In una grigia e fredda domenica, nel piazzale dell’Oncologico i ricoverati di Chirurgia toracica sono stati caricati uno a uno su un’ambulanza con l’aiuto di una dottoressa della struttura e trasportati al Brotzu. Così, malgrado la contrarietà di tutti, il progetto dell’Arnas sulle sale operatorie è partito, proprio con il trasloco dei malati, mentre i sindacati dei medici che nei giorni scorsi hanno proclamato lo stato d’agitazione ora si sono rivolti a un avvocato, che ha inviato una «diffida urgente per l’immediato annullamento» dell’operazione.

Il comunicato

L’Azienda, nel primo pomeriggio, ha diffuso un comunicato: «Alle ore 13 si è concluso positivamente il trasferimento dei sei pazienti ricoverati presso il reparto di Chirurgia Endoscopica interventistica toracica del Businco. I degenti, come da programma, sono stati accolti al settimo piano del San Michele, nel reparto chirurgico multidisciplinare, dove potranno ricevere da stasera le visite dei loro familiari».

Il reparto

Questo “reparto chirurgico multidisciplinare” da oggi in poi ospita anche la Chirurgia maxillo facciale, la Chirurgia epatobiliopancreatica e trapianti di fegato e pancreas, la Chirurgia metabolica e dell’obesità, la Chirurgia endocrinologica, la Chirurgia generale d’urgenza e la Chirurgia generale a indirizzo oncologico, e qui – dove secondo il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ìnon ci sono neppure «i requisiti minimi per l’accreditamento», dove «non ci sono servizi igienici sufficienti», dove si registra «una generale inadeguatezza dei locali» e «mancano gli standard di sicurezza» – è stato disposto dalla direzione dell’Azienda, con un atto del 10 aprile, anche «un unico servizio di guardia cumulativo», interdipartimentale, che è stato rispedito al mittente, dapprima nelle relazioni tecniche e per le vie “normali”, poi, dato il mancato riscontro, per le vie legali.

La diffida

Sabato l’avvocato Giacomo Doglio, per conto dei segretari regionali e aziendali di Anaao Assomed, Aaroi Emac, Cimo, Fassid, Fesmed, ha inviato una diffida urgente all’Arnas Brotzu (direzione generale, direzione sanitaria e direzione amministrativa) chiedendo – entro 3 giorni – di annullare il provvedimento intitolato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile, riqualificazione funzionale e strutturale di edifici dell’Arnas Brotzu”. Un atto organizzativo, come evidenziato in più occasioni nel corso di questi lunghi mesi di scontro, mai condiviso con chi nei due ospedali lavora quotidianamente e aveva proposto soluzioni alternative per procedere alla ristrutturazione delle sale operatorie dell’Oncologico, soluzioni, tra l’altro, che non avrebbero gravato sul Brotzu strapieno e in estrema difficoltà.

Si sottolinea che questa deliberazione (la 506 del 10 aprile) «non è soltanto manifesta espressione di un gravissimo comportamento antisindacale, ma soprattutto (e il fatto è certamente ancora più grave) il nuovo atto organizzativo, a dispetto delle intenzioni, rende in realtà l’ospedale un luogo “insicuro”, visto che la continuità assistenziale e le emergenze/urgenze possono essere assicurate soltanto dal personale medico competente a garantire la salute dei pazienti». Insomma, «dopo aver omesso di confrontarsi», per effetto del provvedimento «i dirigenti medici coinvolti nel servizio di guardia comune vengono sostanzialmente obbligati ad assumere una posizione di garanzia nei confronti di tipologie di pazienti che, in ragione della disciplina specialistica di appartenenza, non hanno alcuna competenza ad assistere».

