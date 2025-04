Businco-Brotzu, medici in agitazione 

I medici sono sul sentiero di guerra, determinati a scongiurare l’avvio dell’operazione “sale operatorie” del Businco nei modi stabiliti dai vertici aziendali e senza una condivisione con gli addetti ai lavori.

La direzione dell’Arnas ha inviato venerdì una nota ufficiale che annuncia il trasferimento dei pazienti e dei reparti dall’Oncologico al Brotzu sabato prossimo, e ieri tutti i sindacati dei dirigenti medici e sanitari hanno dichiarato lo stato di agitazione, riservandosi «di intraprendere tutte le iniziative propedeutiche alla proclamazione di una giornata di sciopero».

La battaglia

La battaglia va avanti da mesi. Tutti d’accordo sul fatto che le sale operatorie debbano essere ristrutturate (il progetto, finanziato con 11 milioni di fondi Pnrr, prevede anche la costruzione di altre due sale nuove), ma l’intersindacale, cioè Anaao-Assomed, Aaroi Emac, Cimo, Fp Cgil Medici e dirigenti Ssn, Cisl Medici, Fassid, Fesmed, Fvm, Uil Fpl Medici, «esprime forte preoccupazione per la nuova organizzazione del lavoro paventata dalla direzione aziendale che vedrà la luce contestualmente al trasferimento delle strutture chirurgiche dal Businco al San Michele. Ipotizzare un sistema di guardie interdipartimentali, e quindi di specialità diverse, pergarantire la continuità assistenziale nei vari reparti chirurgici dell’azienda – sottolineano – non appare consona a un ospedale di II livello in cui vengono presi in carico i pazienti più complessi per ogni specialità».

La fase

Ci si chiede anche se, in questa fase che precede il commissariamento delle Aziende sanitarie, sia opportuno che gli attuali vertici prendano decisioni così importanti, considerando che l’assessore Bartolazzi è stato molto chiaro dal principio (e lo ha ribadito nei giorni scorsi con la Asl di Sassari) sul fatto che i manager in uscita non debbano compiere atti che esulano dall’ordinaria amministrazione.

Continuano i medici: «Si denuncia anche il grave comportamento antisindacale dell’azienda, che ha provveduto a portare avanti ipotesi organizzative senza convocare per i necessari pareri i rappresentanti dei lavoratori, su temi che il contratto prevede essere materia di confronto sindacale». Dunque, «in conseguenza dell’atteggiamento di chiusura ancora una volta tenuto dalla Direzione generale, che non tiene conto della necessità dei dirigenti medici di poter lavorare in sicurezza, a garanzia della sicurezza delle cure per i pazienti», viene proclamato lo stato d’agitazione, che potrebbe sfociare in uno sciopero se la situazione non si risolverà.

L’appello

La Fesmed, con il delegato aziendale e presidente vicario nazionale Gianluigi Luridiana, si appella «alla presidente della Regione e alla politica tutta perché si adoperino con urgenza per fermare questa catastrofe, prima che sia troppo tardi».

Secondo il piano – che sarà illustrato ai direttori delle Strutture mercoledì alle 11 nell’Aula Ciccu – il 12 aprile inizieranno gli spostamenti da un ospedale all’altro. Intanto il direttore sanitario dell’Arnas Raimondo Pinna ha ordinato la sospensione dei ricoveri programmati e degli interventi chirurgici in elezione da mercoledì a lunedì 14. (cr. co.)

