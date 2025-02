Businco, ancora caos: interventi rinviati e medici in trincea 

Interventi chirurgici su pazienti oncologici rinviati, una sala operatoria che anziché lavorare resta inutilizzata, personale pagato in “prestazione aggiuntiva” con le mani in mano, comunicazioni in tilt e medici, ancora una volta, sul sentiero di guerra contro i vertici dell’Arnas Brotzu.

La denuncia

Al Businco ieri si è vissuta un’altra giornata di passione. La denuncia arriva dal sindacato degli anestesisti Aaroi Emac, che in una nota racconta «di un gravissimo episodio, specchio della disastrosa gestione di questa azienda, e assaggio di quello che sarà il futuro dei malati di cancro con la chiusura delle sale operatorie dell’ospedale».

Un episodio legato all’incredibile situazione (ancora irrisolta, va avanti per vie legali) del dottor Massimiliano Tuveri, direttore di Chirurgia generale a indirizzo oncologico dell’ospedale, che 8 mesi dopo aver preso servizio, e una parentesi al Negrar di Verona (assegnato in comando lì, retribuito dal Brotzu) – per usare le parole del suo avvocato, Gianni Benevole – «non è stato ancora messo nelle condizioni di svolgere l’attività per cui è stato assunto, per totale assenza di reparto, di personale e di ogni minima struttura indispensabile all’esercizio delle sue funzioni».

Botta e risposta

Ecco, dunque, «dopo il lungo tempo trascorso senza risposte», la diffida, il 24 gennaio scorso, a risolvere urgentemente questo assurdo caso. Anche perché, al netto del «gravissimo pregiudizio personale e professionale fino a oggi subìto», Tuveri, da quando è rientrato in Sardegna, è stato costretto a mandare i suoi pazienti che dovevano essere operati d’urgenza di tumore a Sassari, dal professor Alberto Porcu.

Cinque giorni dopo la diffida, il direttore sanitario dell’Arnas Raimondo Pinna comunica a Tuveri che «il 6 febbraio avrà a sua disposizione due slot operatori presso la sala 23, con il personale infermieristico di sala operatoria e un dirigente di anestesia».

Replica a stretto giro il legale con una lunga Pec a tutti gli interessati: «La sala in questione è del tutto inadeguata, non consente l’esecuzione in sicurezza di interventi di chirurgia maggiore, i pazienti hanno una patologia neoplastica, la sala non è idonea, non ha la strumentazione necessaria». Inoltre, «non ci sono neppure i tempi tecnici per le pre-ospedalizzazione».

Gli interventi

Ieri mattina la sala 23 era vuota: sono stati cancellati i precedenti interventi programmati per lasciare spazio a quelli di Tuveri, che comunque non si sarebbero fatti.

Abbiamo chiesto la versione dell’Azienda, e il direttore sanitario ha dichiarato di «non aver ricevuto alcuna informativa del mancato utilizzo da parte del dottor Tuveri dei due slot operatori ad uso esclusiva della struttura da lui diretta».

Sulla situazione interviene Marco Spiga, rappresentante sindacale Aaroi Emac del Businco: ieri «era prevista una lista operatoria presso la sala 23 del Businco: una procedura di sedazione per biopsia di midollo osseo in un paziente proveniente dal reparto di Ematologia; una di posizionamento di catetere venoso centrale in un paziente candidato a trapianto di midollo osseo; un’altra di rimozione di catetere Port in un paziente di Oncologia».

«Mancate comunicazioni»

Prosegue Spiga: «Il giorno prima, la dottoressa Marcello, che non ricopre nessuna carica ufficiale riconosciuta dal contratto, senza interpellare nemmeno gli operatori interessati ha scritto ai direttori dei reparti dei pazienti che le procedure sarebbero state rimandate. Al reparto di Anestesia e Rianimazione non è mai giunta alcuna comunicazione formale. La motivazione del rinvio delle procedure era la programmazione da parte della direzione sanitaria di una seduta operatoria di chirurgia oncologica del dottor Tuveri che però aveva comunicato con largo anticipo che quella sala non era idonea». Dice ancora: «Sconvolge il fatto che per una seduta inesistente sia stato negato ai pazienti oncologici il diritto di essere assistiti come programmato. Inoltre c’è stato uno spreco di denaro pubblico per pagare operatori che non hanno prestato alcun servizio».

In commissione

Della vicenda si è parlato ieri anche in Commissione sanità, durante l’audizione della dg dell’Arnas Agnese Foddis. «È allarmante constatare che, in un Dea di secondo livello così importante la gestione delle sale operatorie sia così approssimativa», avverte il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus. «Tutto lascia pensare che quanto accaduto al Businco sia solo la punta dell’iceberg e che scelte dirigenziali discutibili stiano acuendo le tensioni interne all’ospedale, con conseguenze dirette sui pazienti».

