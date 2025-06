Businco, al via i lavori per la realizzazione delle sale operatorie 

Ma dopo lunghi mesi di rinvii e polemiche sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione di quattro nuove sale operatorie all’ospedale Businco, finanziati con 11 milioni di euro provenienti dal Pnrr.

«Si tratta di un intervento strategico di straordinaria importanza non solo per l’Arnas ma per l’intero sistema sanitario regionale», è scritto in una nota. «Il Businco rappresenta l’unico ospedale interamente dedicato alla cura dei tumori in Sardegna, un presidio essenziale che da decenni accoglie pazienti oncologici da tutto il territorio isolano.L’investimento consentirà l’ammodernamento e l’ampliamento dell’attuale blocco operatorio. Il blocco F, attualmente dotato di due sale, sarà completamente ristrutturato per ospitare quattro sale operatorie video integrate di ultima generazione, attrezzate con tecnologie all’avanguardia che rappresentano le sale operatorie più moderne del sistema sanitario regionale.I lavori dovrebbero durare circa tredici mesi e si concluderanno entro giugno 2026.

«Grazie a questo investimento, la Regione compie un passo decisivo verso il potenziamento dell’offerta sanitaria pubblica in ambito oncologico, contribuendo concretamente alla riduzione della mobilità sanitaria extraregionale e offrendo ai cittadini sardi la possibilità di ricevere cure specialistiche d’eccellenza senza dover lasciare l’Isola», afferma il commissario straordinario del Brotzu Maurizio Marcias. «L’Arnas conferma la volontà di mettere al centro i bisogni dei pazienti, e di rafforzare il diritto alla salute per tutta la popolazione sarda».

