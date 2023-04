Busia: resto a guidare l’Anac fino al 2026, ho fatto il mio dovere per il Paese e il Governo 

Nemmeno l’ombra di un’incertezza. Giuseppe Busia, presidente dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, non ci pensa un secondo e a Lucia Annunziata, che gli chiede cosa farà se dovessero continuare a chiedere le sue dimissioni, risponde fermo: «Rimango fino al 2026 perché ho fatto il mio dovere. C’è piena coerenza. L’ho fatto per collaborare con il Governo e con il Paese».

Al centro delle polemiche su Busia è il Codice degli appalti, approvato il 28 marzo, con le riserve manifestate dal presidente dell’Anticorruzione su alcuni aspetti, come le soglie, ovvero come si spendono i soldi pubblici. «Poiché usciamo da un’emergenza - ha spiegato - e scriviamo un Codice che non toccherà il Pnrr ma la normalità, l’obiettivo è mettere insieme il fare in fretta e bene. In questo codice, ad esempio, non c’è necessità di confrontare due preventivi e questo non è una buona regola. Fino a 140mila euro posso prendere la prima impresa che mi capita e affidarle il servizio: significa che è l’impresa a fare il prezzo. Se posso scegliere discrezionalmente l’impresa, tecnicamente c’è un maggiore rischio di corruzione, lo sostengono anche i costruttori e Confindustria. E si penalizzano le piccole imprese. Per cifre molto minori tutti noi ci facciamo fare più preventivi».

