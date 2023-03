Busia nel mirino della Lega 

Parole che Locatelli ha definito «inqualificabili e disinformate», perché «se parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti, non può stare più in quel ruolo». Peraltro a febbraio, si sottolinea in ambienti parlamentari, erano in parte stati accolti suggerimenti dell’Anac. Ma a stretto giro è arrivato l’apprezzamento di Busia per sindaci e amministratori locali, che «svolgono una funzione essenziale, pagati pochissimo e si assumono grandi responsabilità».

A far scoppiare il caso sono state le parole di Busia - proposto dal Conte bis e votato dalle commissioni parlamentari nel settembre 2020 con una maggioranza trasversale, 45 voti favorevoli su 46 alla Camera, e 25 su 26 al Senato - sul rischio che con le nuove norme i Comuni affidino i lavori alla cerchia degli amici. «Sì, vedo il rischio - ha detto a Repubblica - Specie per gli affidamenti diretti sotto i 140mila euro, dall’acquisto delle sedie ai lavori per imbiancare la scuola. Potrebbero essere chiamate le persone più vicine al dirigente, al sindaco o all’assessore. E ridurre la trasparenza aumenta i rischi corruttivi, specie ora che le risorse sono tante».

A distendere il clima sono state le parole di Busia sui sindaci - definiti «eroi» e non dei «corrotti» - e il dialogo mai sospeso con Matteo Salvini, che guida il ministero delle Infrastrutture e la Lega. Fino stasera c’è tempo per limare il Codice prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e potrebbe essere messo qualche paletto alla “deregulation” delle gare.

È rientrato nel giro di poche ore lo scontro tra la Lega e l’Anac, ma ha fatto scintille ed è culminato nella richiesta di dimissioni lanciata dal responsabile enti locali del Carroccio, Stefano Locatelli, sul presidente dell'Authority anticorruzione, il nuorese Giuseppe Busia, reo di aver criticato il nuovo Codice degli appalti varato martedì dal Consiglio dei ministri.

La correzione

A distendere il clima sono state le parole di Busia sui sindaci - definiti «eroi» e non dei «corrotti» - e il dialogo mai sospeso con Matteo Salvini, che guida il ministero delle Infrastrutture e la Lega. Fino stasera c’è tempo per limare il Codice prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e potrebbe essere messo qualche paletto alla “deregulation” delle gare.

A far scoppiare il caso sono state le parole di Busia - proposto dal Conte bis e votato dalle commissioni parlamentari nel settembre 2020 con una maggioranza trasversale, 45 voti favorevoli su 46 alla Camera, e 25 su 26 al Senato - sul rischio che con le nuove norme i Comuni affidino i lavori alla cerchia degli amici. «Sì, vedo il rischio - ha detto a Repubblica - Specie per gli affidamenti diretti sotto i 140mila euro, dall’acquisto delle sedie ai lavori per imbiancare la scuola. Potrebbero essere chiamate le persone più vicine al dirigente, al sindaco o all’assessore. E ridurre la trasparenza aumenta i rischi corruttivi, specie ora che le risorse sono tante».

Parole che Locatelli ha definito «inqualificabili e disinformate», perché «se parla così di migliaia di sindaci e pensa che siano tutti corrotti, non può stare più in quel ruolo». Peraltro a febbraio, si sottolinea in ambienti parlamentari, erano in parte stati accolti suggerimenti dell’Anac. Ma a stretto giro è arrivato l’apprezzamento di Busia per sindaci e amministratori locali, che «svolgono una funzione essenziale, pagati pochissimo e si assumono grandi responsabilità».

Salvini incassa

«Anac fortunatamente ha cambiato rotta - ha detto Salvini - e i sindaci da potenziali delinquenti sono diventati degli eroi nel corso della giornata». Fonti del Mit dicono che il ministro «non si sottrae al confronto costruttivo per il bene del Paese e al fianco degli amministratori locali». A difesa di Busia sono scesi in campo il Pd, il M5s, Sinistra italiana, Iv-Az, e critiche al Codice sono venute da Cgil e Uil. Positivo invece il parere dell’Anci, con la segretaria Veronica Nicotra: «Sono state portate a regime molte norme che erano già vigenti, quindi non vedo stravolgimenti, anzi al contrario direi che si è messo ordine a norme prorogate da tempo». Mentre per la Cgil è un salto all’indietro, «una controriforma che elimina gli aspetti qualificanti nelle procedure di appalto ispirate ai principi della trasparenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata