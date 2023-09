Bus urbani, cambiano linee e orari 

È una mini rivoluzione o, come sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna, «un primo importante tassello che compone il mosaico generale del Centro intermodale che comunque consentirà un primo miglioramento della circolazione stradale cittadina in attesa che si completi a breve con il trasporto extraurbano».

Le novità

Da lunedì 2 ottobre cambiano le linee e gli orari per servizio di trasporto pubblico urbano (per i dettagli www.arst.sardegna.it) mentre per quello extraurbano ci sarà da attendere che la Regione conceda i 400mila euro necessari per realizzare la rotatoria in via Marrocu pretesa dalla Motorizzazione civile per autorizzare il passaggio al Centro intermodale dei bus oltre i 10 metri di lunghezza. «La Regione ci ha dato ampie assicurazioni che sono certo saranno mantenute. Siamo in dirittura d’arrivo, la nota situazione politica ha creato un piccolo ritardo ma ci siamo», riconosce l’assessore Ivano Cuccu.

Le modifiche interessano principalmente le linee circolari interne a Oristano (linea 1, 2 e 3) e alcune dedicate alle frazioni, la linea 7 per Tiria e la linea 10 estiva per Torregrande. È previsto sia un cambio di percorso che di capolinea per collegare il nuovo Centro intermodale con la città e nel periodo estivo anche con la borgata marina. La rimodulazione della linea 3, di mattina, consente un collegamento utile per studenti e lavoratori che potranno raggiungere dal Centro intermodale e da Torangius il centro città e i punti di maggior interesse, come scuole e ospedali. Le linee 4, 5 e 6 che collegano la città con le frazioni non subiscono sostanziali modifiche. I pendolari, in arrivo dai paesi della provincia, potranno decidere di raggiungere Oristano con il treno, i vettori privati o con la propria auto, parcheggiando all’interno nel centro intermodale per poi spostarsi comodamente con i mini autobus urbani (i pollicini), alleggerendo il traffico delle auto in città.

Nuovi mezzi

Buona notizie sono arrivate dal direttore dell’Arst, Carlo Poledrini. «A Oristano - ha annunciato - ai primi del 2024 arriveranno 16 nuovi autobus, 9 dei quali elettrici di 10 metri e 7 ibridi da 12, quindi adatti per svolgere il servizio all’interno della città che non è esattamente favorevole per l’utilizzo dei mezzi pubblici». In più, ha aggiunto il direttore dell’Arst, «Oristano sarà interessata dal progetto generale da un milione di euro per realizzare nuove fermate intelligenti e interattive».

Le fermate

Della parte tecnica del nuovo servizio urbano si è occupata Francesca Sulis, direttore dell’esercizio automobilistico Arst: 12 fermate lungo i percorsi delle tre linee urbane, 30 minuti il tempo medio di percorrenza della corsa. «Se strada facendo ci sarà da correggere qualcosa saremo pronti a intervenire per assicurare il miglior servizio possibile». Gli ultimi dati dicono che ogni oristanese in un anno stacca cinque biglietti. «Pochi», ha riconosciuto Poledrini.

