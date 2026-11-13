Bus turistici fuori dal centro storico, un’area attrezzata per la loro sosta al Centro intermodale e un ruolo centrale per l’Atp nella mobilità turistica. È la proposta di Antonio Deriu, dirigente di Europa Verde ed ex componente del Cda dell’Atp, per ripensare l’accoglienza dei visitatori e tutelare il patrimonio culturale e urbano della città. L’idea è quella di vietare l’ingresso dei bus turistici nel centro urbano, individuando un’area attrezzata per il parcheggio dei pullman all’ingresso della città, possibilmente nel Centro intermodale. Da qui i gruppi organizzati potrebbero raggiungere il centro a piedi oppure utilizzare i mezzi dell’Atp attraverso un servizio di collegamento museale dedicato. «Non si tratta di penalizzare il turismo, ma di organizzarlo meglio», sottolinea Deriu, che individua nel trasporto pubblico locale uno degli elementi strategici della proposta. L’Atp potrebbe infatti rafforzare la Linea museale, nata dalla collaborazione tra Comune e Isre rendendola operativa tutto l’anno, aumentando le frequenze e prolungando il percorso all’Ortobene. «La proposta è di consolidare il servizio renderlo operativo, meno pullman e automobili nel centro significa meno inquinamento, e più sicurezza per pedoni.

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