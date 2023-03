Bus, sparite due fermate 

I lavori in corso lungo la Statale 195 hanno cancellato due fermate dei pullman, una dell’Arst e una delle autolinee Baire. Un fortissimo disagio per i residenti della zona di Su Spantu 3 e 1, che dura ormai da circa due anni. La fermata del bus Baire prima dell’inizio dei lavori si trovava in prossimità della rotonda di Su Loi; a pochi metri di distanza c‘era quella dell’Arst. Al momento entrambe le fermate sono state rimosse a causa dei lavori in corso in via Dei Genovesi. I residenti si trovano dunque obbligati a raggiungere a piedi la fermata di Su Spantu 2.

La protesta

«Noi studenti siamo fortemente penalizzati ma soprattutto delusi dal fatto che non si sia ancora trovata una soluzione alternativa, come se non importasse a nessuno della nostra condizione. La fermata del pullman era posizionata pochi metri prima della rotonda di Su Loi per andare da Cagliari verso Pula, e pochi metri dopo per andare da Pula verso Cagliari. Adesso quei punti sono chiusi al passaggio pedonale, ma non si può trovare un’altra soluzione, come spostare le fermate nello spazio non coinvolto dai lavori dall’altra parte della rotatoria?», chiede Federico Somma, 19 anni, studente universitario e residente nella zona di Su Spantu 3, che la mattina si trova costretto a recarsi fino a Su Spantu 2 per prendere il pullman, «fare quella strada tutti i giorni la mattina presto con freddo e pioggia, o peggio d’estate con temperature altissime, non è il massimo. In questa zona abitano anche molti anziani, per loro la lontananza della fermata del pullman aggrava la condizione di isolamento già fortemente esistente».

La proposta

Una soluzione al problema la propone l’amministratrice del condominio di Su Spantu 3, Luisa Pirri: «Noi comprendiamo perfettamente che ci siano dei lavori importanti in corso e sappiamo che non è possibile posizionare un’altra fermata in strada per motivi di sicurezza, ma non capiamo perché non si possa piazzarne un’altra nello spiazzo all’interno di Su Loi, dove il pullman riuscirebbe a compiere le manovre in piena sicurezza. D’altronde il bus entra già nella lottizzazione di Frutti d’Oro e Maddalena spiaggia: in questo modo si creerebbe una fermata più sicura rispetto ad una che dà sulla strada».