VaiOnline
Carbonia
05 febbraio 2026 alle 00:33

Bus sobbalza, soccorsi due passeggeri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’autobus sobbalza sul dissuasore, due giovani passeggeri ricadono pesantemente sul sedile e pestano il coccige al punto che è necessario chiamare due ambulanze. Singolare incidente due sere fa all’uscita di Serbariu, dove via Cesare Battisti diventa Sp78: un pullman Arst con a bordo studenti pendolari è finito sopra il nuovo attraversamento pedonale che il Comune di Carbonia sta realizzando nel novero di un programma che prevede la costruzione di altri otto dissuasi fra città e frazioni. Sino a ieri sera l’attraversamento rialzato consisteva in una distesa di bitume nero, alta una decina di centimetri, evidenziata non da segnaletica orizzontale ma da segnaletica verticale col simbolo pedonale e la scritta “rialzato” e cartelli da cantiere con la dicitura “gradino longitudinale trasversale”. Il dissuasore collega (uscendo da Serbariu) il marciapiede di sinistra al bordo del rio San Milano privo di camminamento. Sulla zona vige il divieto di non oltrepassare i 30 all’ora. L’autobus usciva dalla città. Da stabilirne la velocità. Fatto sta che il mezzo ha avuto un sobbalzo e due studenti sono stati sollevati per poi ripiombare sul sedile. Hanno avvertito dolori al coccige. Sul posto due ambulanze. Il giovane è stato portato al Sirai per accertamenti. «Il cantiere è assolutamente segnalato a dovere - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – con cartellonistica verticale e da cantiere, quanto al marciapiede assente verrà realizzato al più presto». Sulla vicenda il vice presidente Arst Salvatore Perra afferma: «Rileviamo l’assenza della segnaletica a terra, abbiamo aperto un sinistro con la compagnia assicurativa e poi faremo una relazione». (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 