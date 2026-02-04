Bus sobbalza, soccorsi due passeggeri 

L’autobus sobbalza sul dissuasore, due giovani passeggeri ricadono pesantemente sul sedile e pestano il coccige al punto che è necessario chiamare due ambulanze. Singolare incidente due sere fa all’uscita di Serbariu, dove via Cesare Battisti diventa Sp78: un pullman Arst con a bordo studenti pendolari è finito sopra il nuovo attraversamento pedonale che il Comune di Carbonia sta realizzando nel novero di un programma che prevede la costruzione di altri otto dissuasi fra città e frazioni. Sino a ieri sera l’attraversamento rialzato consisteva in una distesa di bitume nero, alta una decina di centimetri, evidenziata non da segnaletica orizzontale ma da segnaletica verticale col simbolo pedonale e la scritta “rialzato” e cartelli da cantiere con la dicitura “gradino longitudinale trasversale”. Il dissuasore collega (uscendo da Serbariu) il marciapiede di sinistra al bordo del rio San Milano privo di camminamento. Sulla zona vige il divieto di non oltrepassare i 30 all’ora. L’autobus usciva dalla città. Da stabilirne la velocità. Fatto sta che il mezzo ha avuto un sobbalzo e due studenti sono stati sollevati per poi ripiombare sul sedile. Hanno avvertito dolori al coccige. Sul posto due ambulanze. Il giovane è stato portato al Sirai per accertamenti. «Il cantiere è assolutamente segnalato a dovere - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – con cartellonistica verticale e da cantiere, quanto al marciapiede assente verrà realizzato al più presto». Sulla vicenda il vice presidente Arst Salvatore Perra afferma: «Rileviamo l’assenza della segnaletica a terra, abbiamo aperto un sinistro con la compagnia assicurativa e poi faremo una relazione». (a. s.)

