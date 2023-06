Bus scontati, superate le 21mila richieste 

«Un grande successo. Finora, le domande pervenute per sottoscrivere l’abbonamento annuale scontato del 90% CagliarinBus sono state oltre 21.000», afferma il sindaco Truzzu. «Questa adesione così massiccia, al di là di ogni aspettativa, è un dato che fa onore ai nostri concittadini e di questo siamo felici. Sicuramente l’incentivo di un costo vantaggioso ha fatto la sua parte, ma credo che si possa leggere come un primo passo concreto verso un’idea di città più in linea con i principi di attenzione all’ambiente e alla sostenibilità che stiamo portando avanti e che condividiamo con tante altre città d’Italia e d’Europa. Un grazie a tutti i cittadini e un augurio, affinché ora gli abbonamenti vengano utilizzati il più possibile, prediligendo i mezzi pubblici per gli spostamenti al posto delle auto. Auspico che lo slogan da noi scelto “Io prendo il bus” possa diventare una reale buona abitudine dei nostri concittadini», aggiunge. Già attivati circa 150 abbonamenti, il Ctm andrà ad esaurimento risorse (1,6 milioni) per rispondere alle richieste. Chi rimarrà fuori, avrà la possibilità di restare in graduatoria: l’amministrazione è soggetta a verifiche sulla reale efficacia dell’utilizzo delle risorse. Controlli e monitoraggi verranno quindi effettuati e, qualora venisse accertato il non utilizzo, si perderà il beneficio a favore di chi è ancora in graduatoria.

