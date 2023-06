Bus scontati, in arrivo altre risorse 

Il primo giorno, giovedì scorso, quando è scattato il semaforo verde per fare richiesta, erano quasi settemila. Il giorno seguente, quasi il doppio, oltre tredicimila. E la tendenza non è cambiata nei giorni successivi. A quattro giorni dal lancio, CagliarinBus, la campagna del Comune che sconta l’abbonamento annuale del 90% per i mezzi pubblici, «è uno straordinario successo che va oltre le aspettative», dice con soddisfazione il sindaco Paolo Truzzu. Che poi aggiunge: «Di fronte a questo boom di richieste, cercherò di trovare ulteriori fondi per promuovere “Io prendo il bus” nato come slogan della campagna ma che vorrei diventasse un’abitudine sostenibile, sociale e ambientale. Chiedo ancora un po’ di pazienza e avremo la Cagliari che desidero e che mi sto impegnando ad avere come sindaco: bella, verde, con meno traffico e a misura d’uomo».

I numeri

Per questa misura, annunciata dal sindaco oltre due mesi fa quando sono partiti i principali cantieri in città con l’obiettivo di convincere i cagliaritani a lasciare l’auto in garage e muoversi con i mezzi pubblici, l’amministrazione ha già stanziato oltre 1,6 milioni di euro. Con uno sconto che porta l’abbonamento annuale da 330 euro a poco più di 30 (per tutti) e a 13.50 per gli over 65, il successo dell’iniziativa (qualcosa di simile in Italia accade solo a Bari) era (forse) pressoché inevitabile. «Nei prossimi giorni, quando avremo un quadro più precisi del numero degli abbonamenti, cominceremo a monitorare anche i volumi di traffico per capire quante auto in meno ogni giorno circoleranno per la città», spiega ancora Truzzu. «Un fatto importante», sottolinea, «è che l’abbonamento», non solo sarà valido in tutte le linee del Ctm negli otto Comuni della città metropolitana ma «potrà essere utilizzato anche per la metro di superficie».

Le domande

Da domani gli uffici del Ctm cominceranno a elaborare le richieste pervenute (e le altre che continueranno ad arrivare esclusivamente sull’app dell’azienda Busfinder che deve essere aggiornata), ed entro cinque giorni (il tempo necessario per verificare la documentazione e “depurare” le richieste senza titolo, per esempio quelle che godono già di benefici simili) chi riceverà la mail con l’ok dell’azienda potrà procedere al pagamento. Per attivare, poi, l’abbonamento “impersonale” (che potrà essere utilizzato da ciascun componente della famiglia, ma non nello stesso momento) sarà necessario ogni volta che si utilizza il bus inquadrare il qr code e validare così il titolo di viaggia.