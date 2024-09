Bus precipita in una scarpata: 10 italiani feriti 

Lima. Doveva essere un rientro in pieno relax dalla visita a una delle sette meraviglie del mondo, il Machu Picchu, ma per poco non si è trasformato in tragedia per una trentina di turisti stranieri, molti dei quali italiani, rimasti feriti - alcuni in modo grave - dopo che il pullman su cui viaggiavano è precipitato in una scarpata di circa 15 metri. La Farnesina parla di 13 connazionali, di cui tre in condizioni più serie, ma nessuno in pericolo di vita.

L’ambasciata d’Italia a Lima, in stretto contatto con il ministero degli Esteri e con le autorità locali, si è subito attivata per fornire la massima assistenza agli italiani coinvolti. Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X ha confermato che sta seguendo la vicenda. In base alla lista pubblicata dalla polizia peruviana, gli italiani feriti finora sono dieci: Luciana Bonfada, di 35 anni (frattura frontale); Angelo Florile, 33 (politraumatizzato); Giorgio Quiagliaroli, 47 (frattura della gamba); Dario Florio, 46 (politraumatizzato); Gabriela Cristoforini, 48 (frattura tibia perone); Elisabetta Panzeri, 44 (frattura); Paolo Daledo, 38 (trauma alla gamba); Greta Raimondi, 35 (trauma alla gamba); Fabio Ficci, 36 (colpo alla mano); Matteo Vigano, 33 (politraumatizzato). Tra i passeggeri anche una coppia di neo sposi pugliesi in viaggio di nozze, Rossella Musci e Stefano Gentile, che tramite i social hanno fatto sapere di star bene.

