Bus precipita dal cavalcavia: 21 vittime 

È di 21 morti e 18 feriti il tragico bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera nella zona di Mestre/Marghera dove un pullman di linea è precipitato da un ponte sull’autostrada A4. Il mezzo ha fatto un volo di circa 10 metri. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 sul cavalcavia della bretella che da Mestre porta verso Marghera. Nel primo tratto in discesa il pullman, alimentato a metano, per cause ancora da accertare, ha sfondato il parapetto, è caduto giù finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre (la circolazione ferroviaria è stata interrotta) e si è incendiato. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme.

