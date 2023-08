Bus per le terme: appello ai sindaci 

«I mezzi pubblici a disposizione delle famiglie che vogliono raggiungere le terme di Sardara sono pochi e per questo creano notevoli disagi a chi necessita di cure termali». Un cittadino di Sanluri, Efisio Mura, lancia un appello ai sindaci del territorio, in particolare al primo cittadino di Sardara, Giorgio Zucca, al fine di «chiedere all’Arst di garantire una fermata dei loro mezzi pressi alle terme, si tratta di appena due chilometri». A Zucca chiede anche una pensilina dove attualmente si fermano i bus privati e pubblici. Si evita così di aspettare sotto il sole e la pioggia. Mura ricorda che «ci sono Comuni dove i pullman di linea attraversano tutto il paese per agevolare i passeggeri»”. La risposta di Zucca non si è fatta attendere: «Chiedere è sempre lecito, ma non credo sia facile che i pullman raggiungano le terme. I mezzi da diversi paesi ci sono già. Ricordo che dal primo agosto al 31 dicembre, il Comune, grazie ai fondi della tassa di soggiorno, ha messo a disposizione un bus navetta dal centro abitato a Santa Mariaquas. Quattro corse tutti i lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, andata e ritorno, gratis per tutti». (s. r.)

