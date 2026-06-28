Bus per le notti della movida 

«Lasciate l’auto a casa». Dal Comune di Tortolì il messaggio è breve e conciso. Nelle notti della movida, i giovani (e non solo) potranno spostarsi (a costo zero) sulla navetta pubblica. Il nuovo servizio, ideato dall’amministrazione di Marcello Ladu, nasce come progetto sociale e turistico con l’obiettivo di offrire un’alternativa concreta all’uso del mezzo privato nelle ore notturne del fine settimana. Trentuno le giornate dedicate a “Un’estate sicura”, fra il 3 luglio e il 6 settembre. Al Comune offrire il servizio, destinato a residenti e turisti, costerà 25mila euro. «È una scelta politica ben precisa: la sicurezza non si delega, si costruisce», dice Irene Murru, assessore ai Servizi sociali.

L’iniziativa

D’estate l’incremento degli spostamenti nelle ore notturne genera un aumento del traffico sulle strade tra il centro urbano, Arbatax, Porto Frailis e le altre aree di aggregazione. La maggiore intensità della circolazione comporta un incremento dei fattori di rischio per la sicurezza stradale, con particolare riferimento all’utilizzo del mezzo privato da parte dei giovani. «Ai ragazzi e alle ragazze vogliamo dire una cosa chiara: vi vediamo. Vi vediamo quando uscite la sera, quando volete stare insieme, quando la movida è l’unico spazio libero che avete. E alle mamme e ai papà vogliamo dire: capiamo la preoccupazione di ogni sera. Il telefono che non squilla, la strada da fare per tornare a casa, la paura che qualcosa vada storto». Il vicesindaco Murru illustra così il progetto navetta notturna sicura, votato all’unanimità dalla Giunta.

Il circuito

«Si preannuncia un’estate più serena e sicura sulle strade che portano ai luoghi del divertimento. Perché c’è un bus che riporta a casa i giovani», sottolinea Murru. Meno auto di notte, meno rischi sulle strade, più libertà responsabile. «Questo è prendersi cura di una generazione. Tortolì investe sui suoi figli. Perché quando i giovani stanno bene, sta bene l’intera comunità», conclude l’assessore che ha proposto l’iniziativa al culmine di un anno di studio e pianificazione. Il servizio prevede l’impiego di un autobus da 29 posti a luglio e uno da 50 posti ad agosto, con un autista per turno e con personale specializzato per il servizio di supporto operativo e sicurezza dell’utenza a bordo.

Il percorso unico avrà come punto di partenza piazza Fra Locci e fermate nelle vie Monsignor Virgilio (scuola media ed ex caseggiato Gescal) e San Gemiliano (Residence Verdemare e ingresso Saraceno), piazza Porto Frailis, via Porto Frailis (Guardia di finanza e Banco di Sardegna), via Lungomare 80 (Arbatax Centro), rotonda via Paolo Ferraro (molo di ponente) e, infine, rientro al capolinea.

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