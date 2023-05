Bus per la gita scolastica, autista positivo all’alcoltest 

È salito sul pullman noleggiato per una gita scolastica dopo avere saltato i riposi previsti dalla legge e con un tasso alcolemico fuorilegge. Un autista gallurese di 40 anni è stato sanzionato dalla Polstrada di Olbia e soprattutto gli è stato impedito di guidare il mezzo carico di ragazzi. È successo nei giorni scorsi in un paese a pochi chilometri da Olbia. l poliziotti, coordinati da comandante provinciale Inti Piras e dal dirigente del distaccamento olbiese, Andrea Migliore, sono intervenuti nell’ambito degli accordi tra ministero dell’Istruzione e Polizia stradale, al fine di assicurare alle scuole che ne fanno richiesta un servizio di controllo, sia prima della partenza che in itinere, sui mezzi di trasporto dedicati alle gite.

Polstrada ha effettuato il controllo di un autobus noleggiato per la gita scolastica di circa 40 alunni che frequentano la scuola primaria. L’autista è risultato positivo alla prova etilometrica (0,35 mg/l di alcol nel sangue) inoltre è emerso che i suoi turni di servizio non rispettavano le norme sull’alternanza dei riposi. Anche quest’ultima una delicata questione di sicurezza. Sono scattate le sanzioni previste dal Codice della strada. Il conducente che esercita professionalmente l’attività di trasporto deve avere un tasso alcolemico pari a zero e il veicolo deve essere dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo con l’obbligo di non superare precisi periodi di guida, intervallati da pause destinate al riposo. L’autista è stato sostituito da un collega e il viaggio è iniziato regolarmente.

