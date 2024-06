Bus per il mare da Arbus, Gonnosfanadiga e Guspini  

Estate in bus sulla Costa Verde. Dopo lo stop della scorsa stagione balenare, riprende il servizio di collegamento dell’Arst con il litorale di Arbus.

Da lunedì alla fine di agosto si potrà viaggiare in pullman con partenza da Villacidro alle 7.50 e, attraverso le fermate a Gonnosfanadiga, Guspini, Arbus, ex ospedale della borgata mineraria di Montevecchio, arrivare sulla Costa Verde alle 9.22. Due corse per il rientro: una alle 13.30 e l’altra alle 19.05. Fine delle proteste che vanno avanti da giugno 2023, quando i pendolari del Medio Campidano hanno dovuto rinunciare al mare più vicino, da sempre raggiunto grazie al trasporto di una linea pubblica. Polemica infinita e dito puntato contro il Comune che non avrebbe vigilato per garantire il servizio, ma soprattutto contro la Provincia, proprietaria della strada, dove l’erba alta ai bordi del tragitto ha reso pericoloso il transito degli autobus. «È stata - dice l’assessore alla viabilità Sara Vacca - una corsa contro il tempo, avviata alla fine dell’estate scorsa.

Da una parte abbiamo sollecitato la Provincia per l’intervento sul verde, dall’altra l’Arst per la riattivazione del servizio, garantito tutti i giorni. Il prossimo impegno è raggiungere tutte le spiagge». (s. r.)

