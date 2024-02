Bus notturno, un servizio a metà 

I bus notturni? Per ora solo il sabato. L’annuncio del Ctm che da domani attiverà una nuova linea con guardia giurata a bordo, collegando così Cagliari con Quartu e il litorale e viceversa fino alle 5 del mattino, non basta ai quartesi che da anni si battono per avere collegamenti giornalieri. Perché non c’è solo chi deve tornare a casa nel fine settimana dopo notti di divertimento ma anche chi durante i feriali lavora a Cagliari o negli altri centro del hinterland e che, se non ha un’auto o un passaggio, non sa come fare.

La petizione

Un problema noto che aveva portato alla pubblicazione di una petizione online con migliaia di firme. La situazione (escluso questo servizio sperimentale del sabato), è nota: l’ultima corsa è quella del PF che dal litorale raggiunge Cagliari alle 23.44. Con tutti gli altri mezzi va ancora peggio: il 30 da Cagliari a Quartu viaggia per l’ultima volta alle 22,30 e nel percorso inverso alle 23. Da Cagliari a Flumini ultimo giro con il PF alle 22,50 mentre il PQ da Cagliari a Quartu fa l’ultima corsa alle 22,10 e nel percorso inverso alle 22,50. Non va certo meglio con il QEX la nuova linea diretta Cagliari-Quartu e viceversa che fa gli ultimi viaggi rispettivamente alle 22,55 e alle 23,19.

I disagi

Le speranze di un cambiamento per ora sono poche. «Da sabato 10 febbraio», spiega il presidente del Ctm Carlo Arba, «come abbiamo già annunciato la settimana scorsa, inizierà il servizio notturno in sicurezza. Un servizio che sarà monitorato per verificarne il gradimento e il numero dei passeggeri trasportati. Ma mettere un bus notturno tutti i giorni sarebbe troppo impegnativo, sia in termini organizzativi che economici». Così continuano i disagi per i quartesi. «Il bus il sabato notte è meglio di niente», commenta Carla Mattana, 45 anni, «ma di certo non basta. Il problema è per chi lavora. Io ad esempio ho un’occupazione nell’ambito delle pulizie e comincio molto presto e spesso lavoriamo anche la notte e siamo scoperti da questo punto di vista». Gli intoppi non mancano: «Ho l’auto ma mi è capitato spesso di non poterla utilizzare e mi sono dovuta arrangiare. Le altre colleghe che non hanno un mezzo devono organizzarsi con passaggi. Questo bus del sabato l’hanno istituto per i ragazzi ma devono pensare anche a chi lavora».

La corsa

E anche se si decide di andare a cena fuori, a Cagliari, bisogna fare in fretta per prendere l’ultimo bus disponibile intorno alle 23. «Se non ci si organizza con i passaggi degli amici, bisogna stare a casa», dice Monica, 15 anni, «ed è davvero un grosso disagio, perché non è che si esce solo il sabato». Accanto a lei la zia Mirella Rossini, 76 anni: «Abitiamo a Foxi e quindi siamo ancora più penalizzati. Senza contare i problemi che possono esserci a girare a piedi di notte perché non hai un mezzo per rientrare».Monika Delogu, 50 anni, è titolare di un negozio di calzature in viale Colombo e rileva: «Questa mancanza di autobus dopo le 22 è davvero un’assurdità che credo abbia diverse ripercussioni. Anche quando ad esempio sono state organizzate qui nella strada iniziative che duravano fino a mezzanotte come facevano le persone senza auto ad arrivare e poi tornare a casa?».

