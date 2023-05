Bus notturni per Ateneika 

Dal Cus di Cagliari a Quartu in bus dopo le serate di Ateneika, il festival di musica e sport in programma sino all'11 giugno. Da oggi - e per tutto il fine settimana, compresi sabato e domenica prossimi - sarà attiva una navetta Ctm notturna dedicata che collegherà il festival con la città, passando per il centro storico di Cagliari. La prima corsa partirà all’1 dal capolinea fermata Is Mirrionis angolo via Falletti, l'ultima corsa alle 3,45, sempre con le guardie giurate a bordo. Capolinea da Is Mirrionis, all’angolo con via Falletti, con via Brigata Sassari come punto d’arrivo.

Un servizio pensato per gli universitari, che vede protagonisti l’organizzazione del festival, il Ctm e le amministrazioni comunali di Cagliari e Quartu: dal sindaco del capoluogo Paolo Truzzu, sino all’assessora alla Mobilità di Quartu Barbara Manca, insieme al project manager di Atenika Alessio Correnti e al presidente del Ctm Carlo Arba.

