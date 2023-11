«Bus navetta tutto l’anno» 

Muravera, Villaputzu e San Vito non possono restare unite da una navetta solo d’estate, il bus deve transitare tutto l’anno. Lo chiedono da dieci anni i cittadini dei tre paesi, lo chiede il Consiglio comunale di San Vito che ha portato in Aula e fatto sua una nuova raccolta di firme - ben 1652 - depositata lo scorso 23 ottobre. «Abbiamo ritenuto doveroso - mette in evidenza il sindaco Marco Antonio Siddi – fare nostra la richiesta dei firmatari e sottoporre questa iniziativa anche ai Comuni di Muravera e Villaputzu. Tutte e tre le delibere con le firme andranno poi depositate in Regione, è ora che ci ascoltino».

Il bus navetta

Il bus navetta grazie ad un finanziamento regionale è stato istituito per la prima volta dieci anni fa, ma solo da giugno a settembre. Il progetto prevedeva l’avvicinamento tra i porti e i Comuni costieri, per questo la tratta all’inizio - una corsa più o meno ogni due ore - era soltanto quella compresa tra Porto Corallo e Muravera al costo di un euro (è il costo del biglietto ancora oggi). Per i primi cinque anni il Comune di San Vito è così rimasto fuori, solo nel 2018 - grazie ad una battaglia condotta dal sindaco Siddi - è stato ricompreso nel tragitto. Adesso la seconda battaglia: «Estendere il servizio tutto l’anno - sottolinea Siddi - comporterebbe una riduzione del traffico e di conseguenza una maggiore sicurezza per i cittadini». Inoltre «il bus navetta andrebbe incentivato soprattutto per la lotta all’emissione di Co2» .

Il servizio

A San Vito, in ogni caso, il servizio è da migliorare anche d’estate perché, a differenza degli altri Comuni, è stata istituita una sola fermata con evidenti disagi per chi abita in periferia: «Proprio per questo - aggiunge la vicesindaca Graziella Congiu - chiederemo l’attivazione di una fermata anche a Santa Maria».

La delibera

Entro oggi il Comune di San Vito inoltrerà la delibera a Muravera e Villaputzu che provvederanno ad approvare un atto analogo (negli ultimi anni tutti e tre i Comuni hanno cercato, a più riprese, di sollecitare la Regione per un potenziamento della navetta): «Abbiamo le firme dei sarrabesi - conclude il primo cittadino dei San Vito - e la delibera del Consiglio. Più volte in Regione hanno risposto che ci sono già i collegamenti dell’Arst, non possiamo però paragonare le poche e ingombranti corse dell’Arst con una navetta agile, economica e che inquina molto meno». Nessuna intenzione, insomma, di alzare bandiera bianca: la battaglia per la navetta 12 mesi l’anno iniziata nel 2014 (l’ex consigliere comunale di San Vito Gianfranco Mattana in quel periodo raccolse 4000 firme senza successo) prosegue ancora più intensa.

