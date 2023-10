Bus navetta per raggiungere le Cortes 

In occasione di Carreras de Lollobe, in programma oggi e domani, un’ordinanza disciplina il traffico per Lollove. Dalle 8 di oggi fino alle 22 di domenica disposto nella strada comunale, dalla provinciale 51 a Lollove (versante Marreri), il divieto di circolazione, eccetto Atp e veicoli autorizzati, il divieto di sosta a tutti i veicoli e il limite di velocità di 30 orari. È consentito il transito dei veicoli solo per accedere alle aree di sosta a pagamento ubicate a un chilometro della strada Nuoro-Lollove.Nella Preda Istrada-Lollove, versante Locula, previsto il divieto di sosta su entrambi i lati, il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di accesso da località Su Cantaru. Il divieto di transito e sosta vale nelle strade e piazze interne all’abitato di Lollove.Nella Nuoro-Lollove, versante Locula, dal centro abitato fino all’intersezione con via Carlo Alberto la sosta è riservata ai veicoli per persone invalide.all’intersezione con la via Carlo Alberto fin o a località Su Cantaru, lato destro secondo il senso di marcia, la sosta è riservata ai veicoli autorizzati, per persone invalide, residenti e operatori muniti di pass.

Il Comune invita i visitatori a non percorrere a piedi la strada per raggiungere il centro abitato, specie nelle ore notturne, ma di fruire del bus navetta.

