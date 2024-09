Bus navetta per il mare, un successo 

Stop per quest’anno alla navetta che collega i Comuni di Villaputzu , Muravera e San Vito fra loro e poi con la località turistica di Porto Corallo. Ieri, come previsto, ci sono state le ultime corse di un servizio estivo che ha riscosso ancora una volta tantissimi apprezzamenti (anche per il costo simbolico del biglietto, un euro).

Proprio per questo da diverso tempo le comunità dei tre paesi del Sarrabus stanno chiedendo alla Regione un ampliamento del servizio agli altri mesi dell’anno (in passato ci furono anche petizioni).

Il bus navetta, inaugurato nel 2013 tra Villaputzu e Muravera, dal 2018 comprende anche il Comune di San Vito ed è finanziato dalla Regione. Quest’anno, vista la chiusura per lavori del ponte di ferro tra Muravera e Villaputzu, i tempi di percorrenza si sono leggermente allungati. I numeri dei passeggeri sono in continua crescita, soprattutto a luglio e agosto. Un servizio importante per residenti e turisti. La richiesta di far viaggiare la navetta tutto l’anno sino ad ora è rimasta inascoltata. (g. a.)

