Bus navetta dal centro sino alle spiagge di Costa Rei 

Muravera e Costa Rei – ma anche tutte le altre spiagge - da questa settimana sono più vicine grazie al bus navetta istituito dal Comune. Il costo del biglietto dal centro del paese a Costa Rei è di quattro euro a tratta con la prima partenza da Piazza Ricchi alle 8.30 mentre l’ultima – per rientrare da Costa Rei – è alle 20.42. Tra le fermate Piscina Rei, Piazza Bonaria, Piazza Colombo e Su Nuraxi (oltre a quelle all’interno dell’abitato di Muravera). Un euro e 50 centesimi invece il biglietto per le località di Is Perdigonis, Torre Salinas e Colostrai mentre la spiaggia più vicina all’abitato, quella di San Giovanni, è raggiungibile al costo di un euro.

Oltre al servizio diurno è previsto anche un servizio notturno nei fine settimana e in concomitanza con i grandi eventi. «L’iniziativa – spiega l’assessore al Turismo Matteo Plaisant - consente a residenti e turisti di raggiungere agevolmente il litorale e rappresenta una soluzione di mobilità sostenibile durante i mesi di maggiore affluenza turistica».

Il collegamento sarà operativo tutti i giorni, fino al 14 settembre, e i biglietti sono acquistabili a bordo. Assieme alla navetta da e per Costa Rei c’è anche la possibilità di utilizzare il bus che collega i paesi di Muravera, San Vito e Villaputzu (sino a Porto Corallo) sempre al costo di un euro. Resta ancora fuori dal collegamento – come negli anni precedenti, nonostante le richieste dei residenti - la borgata (e le spiagge) di Feraxi. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA