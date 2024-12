«Bus inesistenti e treni in ritardo» 

Autobus inesistenti e treni in ritardo. Spostarsi verso Cagliari sta diventando un incubo per studenti e lavoratori di Soleminis. Nel paese del Parteolla, da tempo tagliato fuori dalle linee dei pullman dell’Arst, per recarsi nel capoluogo rimane solo il treno. Peccato però che il servizio funzioni a singhiozzo con i passeggeri che segnalano continui ritardi e l’assenza di una sala d’attesa dove ripararsi dal freddo invernale o dalla calura estiva. «Non se ne può più – dice Matteo Suergiu – da tre giorni il treno delle 7, 34 parte in ritardo. Per noi è un grave danno, significa non rispettare l’orario di ingresso al lavoro».

Disagi anche per gli studenti. A Soleminis c’è chi, per non rischiare di fare tardi a lezione, è costretto ogni mattina a salire sul primo treno delle 6.30. «É quello che fa il più piccolo dei miei figli – dice Doriana Vargiu, madre di due studenti di 14 e 18 anni – nonostante debba poi aspettare 45 minuti fuori dalla scuola. Il più grande invece non si dà per vinto e continua a prendere il treno delle 7,34. Il risultato sono continui ritardi conteggiati sul registro. Non è più tollerabile. Abbiamo chiesto più volte all’Arst di anticipare gli orari o introdurre una corsa intermedia senza ottenere risposte».

A rendere ancora più pesante la situazione l’assenza di un’alternativa. I pullman da anni non passano a Soleminis. A nulla sono valsi i solleciti delle amministrazioni comunali che si sono succedute in questi anni. «Quello che mi dà più fastidio è che nessuno risponde – sottolinea Matteo Suergiu – ho provato in questi giorni a chiamare Arst. Inutilmente. Siamo cittadini come gli altri. Chi garantisce il nostro diritto alla mobilità?».

RIPRODUZIONE RISERVATA