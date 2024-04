Bus in giro con passeggeri fantasma  

Il più delle volte sono vuoti. L’autista guida da una fermata all’altra ma nessuno sale. Il servizio gestito dall’Arst dal 2008 in questa città sembra presente solo quando il bus sosta in mezzo alla strada mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti. Eppure nella città con il più alto indice di vecchiaia in Italia questo servizio dovrebbe essere essenziale. E non lo è forse non tanto per i chilometri che quotidianamente percorrono i bus quanto perché il servizio non risponde alle esigenze dei residenti.

Le fermate

Lungo le strade le poche pensiline che diversi anni fa l’Arst ha sistemato in alcune fermate sono sporche e abbandonate. Ovviamente sono molto di più le soste segnalate con un palo e un cartello dove al posto delle tratte campeggiano cartelli di pubblicità (anche del Comune). Ogni tanto però si trova anche qualche palina “moderna”; l’Arst nel 2019 bandì una gara “per la fornitura di una piattaforma web con tecnologia SaaS per la gestione delle paline elettroniche intelligenti”. Un’intelligenza oscura; le poche funzionanti avevano solo la scritta Arst. E oggi, manco a dirlo, sono desolatamente spente. Dal verticale all’orizzontale poco cambia: il 90% delle fermate hanno sprazzi di tinta gialla sulla carreggiata e il 99% sono tra il marciapiede e la linea di mezzeria della strada. Bene ricordare che l’ubicazione delle fermate è “suggerita” dal Comune.

Poco interesse

Un esempio di quanto gli amministratori comunali diano poco peso a questo servizio (nel programma presentato 21 mesi fa dal centrodestra che candidava sindaco Massimiliano Sanna d’altronde non si fa mezzo cenno al trasporto pubblico) arriva dal cantiere in fase di chiusura del Foro Boario. Progettisti e Comune all’uscita della scuola Media 4 hanno pensato a mega marciapiedi, piste ciclabili, aiuole e spartitraffici. E la fermata del bus? Ovviamente occupa tutta la carreggiata.

Le promesse

Esiste però da parte della Giunta Sanna l’urgenza di definire un nuovo Piano urbano della mobilità dimenticando che quello attuale è stato approvato nel 2018 ma è rimasto sulla carta. Così come, sulla carta, sono rimaste le buone intenzioni.

Settembre 2013: «A breve si punta alla creazione di una linea che attraversi il centro storico e all’entrata in servizio delle paline intelligenti e interattive, dotate di QR code», si leggeva in un comunicato a firma del sindaco Guido Tendas e dell’assessore Filippo Uras. Novembre 2018, in Consiglio entra il Pum: «Si tratta di uno strumento di pianificazione di medio lungo periodo, 10 anni. Gli obiettivi generali possono ricondursi ad alcuni aspetti fondamentali: soddisfacimento del bisogno di mobilità, risanamento ambientale, aumento della sicurezza del trasporto, mobilità sostenibile con un uso più ragionevole delle auto private», dichiaravano il sindaco Andrea Lutzu e l’assessore alla Viabilità Pupa Tarantini. Stessa parole, ma diversi protagonisti nel dicembre 2023, per la presentazione del futuro Pum: «Sarà un piano con al centro la persona e non più la macchina. L’elemento di novità è ben sintetizzato dal termine sostenibile che, coniugato alla mobilità, si traduce in un sistema del trasporti che permette di ridurre l'impatto ambientale, sociale ed economico», dichiaravano Massimiliano Sanna e l’assessore Ivano Cuccu.

I dati

In città ci sono 12 linee che uniscono gli angoli della città e le frazioni. Tante, anche se le fermate sono vuote. Basti pensare che nell’Ecosistema urbano 2023 si registrano 19 viaggi per abitante (più basso dell’Isola). L’Istat certifica che nel 2021 il parco mezzi era composto da 25 mezzi (7 classe di emissione Euro 4) per 4,3 passeggeri annui per abitante. Come dire, ogni giorno si staccano 30 biglietti per ognuna delle 12 linee.

RIPRODUZIONE RISERVATA