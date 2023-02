Bus in fiamme, passeggeri in salvo 

Il pullman Arst a metà tragitto è diventato una palla di fuoco. All’ingresso ovest di Lotzorai, il conducente si è accorto della nube di fumo che usciva dal motore e ha subito arrestato la corsa. Quattro passeggeri erano saliti 20 minuti prima alla fermata di Talana. Sono scesi in un lampo, mentre il quinto, un anziano signore del paese, è stato aiutato a scendere dallo stesso autista. Si sono messi in salvo prima che il bus, immatricolato nel 2008 e con oltre un milione di chilometri all’attivo, venisse divorato dalle fiamme lungo la provinciale 56. Il rogo è stato domato dai Vigili del fuoco di Tortolì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Maria Navarrese. L’Arst ha aperto un’inchiesta interna per accertare le cause dell’incidente.

Il fatto

Il bus, partito da Talana alle 9.10, era diretto a Tortolì. Mentre transitava sulla provinciale, il conducente si è accorto dell’avaria e ha accostato sul ciglio della strada. L’inferno di fuoco è durato diversi minuti, con la circolazione che è andata subito in tilt. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato istantaneo, ma non è servito a evitare che il mezzo di linea andasse completamente distrutto. Carlo Poledrini, 63 anni, direttore centrale dell’Arst, ha chiarito l’origine dell’incidente «Sono in corso tutte le verifiche tecniche. In ogni caso, si è all’improvviso sprigionato del fumo dal vano motore. Il mezzo è stato prontamente fermato dal conducente che ha provveduto a mettere in sicurezza i viaggiatori. Al momento apparirebbe un problema di natura elettrica tenuto conto che non si sono rinvenute tracce di perdite di liquidi. Appena possibile sarà avviata un’inchiesta tecnica interna con l’incarico di individuare le cause».

Le reazioni

L’episodio di ieri arriva a poche settimane dagli incidenti stradali di Lanusei e Tortolì in cui sono rimaste ferite sette persone. I sindacati tornano sul fattore manutenzione. «La vita di un autobus - sottolineano Arnaldo Boeddu (55), segretario generale della Filt Cgil Sardegna, e Robertino Fois (55), coordinatore della Filt Cgil in Ogliastra - per ragioni non solo legate alla sicurezza, ma anche di rispetto dell’ambiente, dei costi di manutenzione, assicurativi e di consumi elevati per usura degli elementi meccanici, non dovrebbe mai superare i nove anni di età. Accade da troppi anni, cioè da quando la Giunta Soru rinnovò con lungimiranza l’intero parco rotabile degli autobus, sia delle aziende pubbliche sia delle private che, tale rinnovo, avvenga fuori tempo massimo».