Bus in fiamme a Porto Conte 

Ha visto il fumo nero uscire dalla parte posteriore dell’autobus. Un principio di incendio dal vano motore. L’autista ha inchiodato il mezzo pesante lungo la stradina che dalla borgata di Maristella sbuca di fronte all’hotel Porto Conte ed è uscito da quella trappola mortale. L’estintore a schiuma nulla ha potuto fare per spegnere quello che ormai era diventato un inferno di fuoco.

L’autobus, un Iveco Cityclass del 2004, è diventato un tizzone ardente in pochi minuti. È stata una fortuna che a bordo non ci fosse nessuno. Il disastro ieri mattina, intorno alle sette, sulla linea dell’Arst tra Alghero e Porto Conte. La corriera, utilizzata poco perché priva di aria condizionata, era appena arrivata a Maristella e si stava preparando a rientrare in città. In via degli Ulivi, improvvisamente, la puzza di bruciato. Tutto è accaduto in un attimo: il conducente è stato bravo a fermare l’autobus in fiamme lontano dalla vegetazione che invade un lato della carreggiata.

I vigili del fuoco del distaccamento di Alghero sono arrivati in pochi minuti, hanno azionato gli idranti. Sulla strada bagnata è rimasto lo scheletro nero e fumante. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Alghero.

Ora si cercherà di capire le cause dell’incendio. L’Arst ha già nominato una commissione d’inchiesta tecnica, ma dalle prime testimonianze del conducente e dalle immagini acquisite sembra che a causare le fiamme possa essere stato un problema elettrico. «Non è pensabile che le aziende siano costrette a far circolare autobus vecchi di 15-20 anni», sbotta il segretario regionale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu, «la Regione dovrebbe ascoltare le parti sociali e finanziare per tempo il rinnovo del parco rotabile del trasporto locale. Questi avvenimenti non accadono per caso ma ci sono colpe e responsabilità>.