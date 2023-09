Bus, i capolinea verso viale La Plaia 

La Città Metropolitana ha presentato ieri in anteprima il Piano dei servizi minimi del trasporto pubblico: entro fine mese è prevista la discussione in Consiglio metropolitano per ottenere l’approvazione.

Fra gli interventi previsti dal Piano, che prevede una percorrenza di oltre 15 milioni di chilometri all’anno e un costo di 35 milioni sono stati individuati lo spostamento del capolinea dei bus da piazza Matteotti a viale La Plaia, i nuovi assetti in via Roma dopo la riqualificazione, un’integrazione col percorso della metropolitana leggera in fase di realizzazione, l’istituzione del trasporto notturno e un polo intermodale in via Norvegia a Quartu. «Il piano è molto accurato e circostanziato», afferma Antonello Floris, consigliere metropolitano delegato alla Mobilità. «È stato redatto dai nostri uffici del Settore Mobilità, col supporto tecnico della società Mlab e in stretta collaborazione con le amministrazioni del territorio». La Città Metropolitana si candida ad assumere la gestione diretta dei servizi di trasporto pubblico locale nel proprio territorio, ora di competenza regionale: «Una volta approvato lo sottoporremo alla Regione, che valuterà se trasferire le competenze alla Città Metropolitana o recepire il Piano per l’attuazione diretta», aggiunge Floris.

