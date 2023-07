Bus gratuiti per i 50 anni 

Cultura, musica e animazione per fare festa all’Atp che arriva al traguardo dei cinquant’anni. L’azienda, nata il 19 dicembre 1973, oggi è una realtà importante nel trasporto cittadino: conta 30 autobus, 9 linee, 70 dipendenti e la sede di Sa Terra Mala. Qui ieri porte aperte per l’Open day, nella seconda giornata di festeggiamenti. Protagonisti i “postalini”, come i nuoresi chiamano gli autobus: servizio navette gratuito ai musei che fanno capo all’Isre (casa Deledda e museo del costume) e ai siti archeologici di Tanca Manna e Noddule. Il servizio, in collaborazione con il Fai, è andato avanti per tutta la giornata. Gli organizzatori hanno pensato a tutto: i bambini si sono divertiti in un’area giochi del piazzale aziendale. Nel pomeriggio concerto itinerante a bordo dei bus con Seui Street Band.

La cerimonia

Venerdì la cerimonia con le autorità e la consegna degli attestati: uno alla famiglia Puggioni (nipoti di Tonino, fondatore dell’azienda) e uno alla band “Frammenti anni ’60” che ha composto la canzone “Il postalino”. «Oggi si raccolgono i frutti di una visione lungimirante, con una sede prestigiosa, i conti in salute e obiettivi ambiziosi: collegare i paesi vicini alla città», dice il sindaco Andrea Soddu. Gli auguri arrivano anche dall’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro: «Complimenti per ciò che quest’azienda sta diventando, non solo nel territorio, ma per il ruolo che riveste nella strategicità del trasporto pubblico locale (che dobbiamo riformare in linea con le disposizioni nazionali ed europee)».

L’iniziativa

«Oltre al compleanno era necessario fare qualcosa per la comunità - spiega Stefano Flamini, presidente dell’Atp - Nuoro ha una grande offerta culturale e turistica e il servizio pubblico è accessorio a queste attività. Vogliamo creare una sinergia anche per il futuro per la promozione della cultura, museale e archeologica per cui l’Atp già offre un servizio di base». Dice il presidente dell’Isre, Stefano Lavra: «Con la dirigenza dell’Atp condividiamo una visione strategica nel segno della collaborazione tra istituzioni». Contento l’assessore comunale Salvatore Picconi: «Siamo molto soddisfatti di come la città ha risposto all’Open day. L’incontro tra cultura, trasporti, tecnologia e modernità ci fa ben sperare per il futuro. Questa è la sinergia giusta per sviluppare azioni positive che possano far crescere la città con la sua grande offerta culturale. Cercheremo di incrementare i servizi e coinvolgere tutto il territorio».

Il futuro

Spiega il direttore dell’Atp, Mauro Piras: «Cerchiamo di calibrare tutti i giorni un servizio con 9 linee e 30 autobus. La tecnologia ci aiuta su diversi fronti, a tracciare la flotta ad esempio. Ma la cosa più importante è l’infomobilità che dà l’informazione in tempo reale attraverso l’applicazione. Il prossimo obiettivo sarà una nuova flotta con veicoli a emissione zero e più efficienti di quelli attuali».

RIPRODUZIONE RISERVATA