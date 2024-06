Bus gratis per un anno, il Ctm avverte: «È una truffa» 

Un link da cliccare per ottenere un anno di abbonamento gratuito ai bus Ctm. È la nuova truffa che nelle ultime ore sta facendo capolino nelle bacheche Facebook di molti utenti sardi che, ignari del pericolo, rischiano di rimanere invischiati in una trappola sul web. «Attenzione, notizia falsa», scrive sul suo profilo la società che gestisce il trasporto pubblico nell'area vasta cagliaritana. «Non esiste alcuna Ctm card che permette di viaggiare gratuitamente per un anno», continua il breve comunicato.

Eppure il post pubblicato sulla neonata pagina “Amministrazione di Cagliari” pare proprio autentico, con tanto di foto che raffigurano alcuni dei mezzi della flotta cittadina: «L’amministrazione di Cagliari lancia una campagna per migliorare la situazione ambientale aumentando l’uso dei mezzi pubblici. Affrettatevi, l’offerta speciale è valida fino al 30 giugno 2024».

«Segnalate la pagina», l’invito della società che ricorda ad abbonati e passeggeri occasionali di consultare notizie e informazioni solo «sul nostro sito ufficiale». Eppure non sarebbe la prima volta che il Ctm viene preso di mira da iniziative fraudolente. Solo qualche mese fa era comparso un link che prometteva la card annuale a soli due euro con un link fittizio per il pagamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA