Bus fuori strada: tragedia sfiorata in centro a Quartu 

Il miracolo c’è stato, eccome. Il pullman ha percorso una cinquantina di metri senza una guida, evitando di travolgere auto o pedoni. In quei terribili attimi, quella che è una delle strade più trafficate di Quartu era incredibilmente vuota. Nessuna auto in movimento. E neppure nessun pensionato a godersi l’aria mattutina sulle panchine. O bambini sulla strada di scuola. Eppure è successo tutto in un’ora di traffico spesso intenso, anche caotico. Il grosso mezzo non ha sfiorato nessuno, non si è neppure rovesciato quando si è schiantato sull’albero del giardino di fronte a viale Colombo.

Ore 7,25 di ieri mattina, un pullman del Ctm percorre il viale Colombo a Quartu. A bordo solo il conducente, Claudio Lodo, 59 anni, oltre trent’anni in servizio. L’autista si sente improvvisamente male, il mezzo della linea QS/B sembra impazzito, finisce contro due semafori, quindi si infila nel parco a fianco. E alla fine un grosso albero fa da freno. Una donna vede tutto da un balcone, scatta l’allarme, arrivano diverse ambulanze. Quando scattano i soccorsi, l’autista è ancora accasciato sul volante. Riceve le prime cure, quasi un miracolo, l’uomo non presenta nessuna grave ferita, poi la corsa in ospedale dove è trattenuto per precauzione. I medici dovranno dire qual è la causa dell’improvviso malore. Claudio Lodo non ha mai avuto problemi finora.

La ricostruzione

I soccorsi

I primi a intervenire sono stati i vigili urbani di Quartu. L’incidente è accaduto a pochi metri dalla loro sede. «Avevo appena parcheggiato l’auto», ha raccontato uno degli agenti di polizia municipale, «ho pensato al peggio. Per fortuna nessuno è stato sfiorato dal pullman senza guida».

Insieme alle ambulanze e alla Polizia sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, poi centinaia di curiosi: tanti residenti sono scesi in strada, trovandosi di fronte uno scenario da guerra: i semafori abbattuti, il pullman fermato da un albero del giardinetto, qualche panchina saltata, ambulanze, voci che si rincorrevano sino a quando si è saputo che non c’erano state vittime.

Le indagini

I rilievi di legge come detto sono stati effettuati dalla Polizia locale che hanno ricostruito l’accaduto, ascoltando alcune testimonianze e, pare, anche attraverso le immagini di una telecamera. I Vigili urbani hanno anche avuto l’opportunità di sentire nella tarda mattinata l’uomo ricoverato al Brotzu. Sembra certo che Claudio Lodo, sposato, due figli, con residenza a Selargius, si sia accorto di non star bene, tanto che avrebbe tentato anche di tentare di parcheggiare il mezzo. Poi il malore e i soccorsi dei sanitari del 118. Tanto spavento, ma nessuna ferita anche se dovrà restare per qualche giorno in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto sono arrivati anche tecnici del Ctm: il mezzo è stato trainato fino al deposito.

