Bus fuori strada, sei morti a Lipsia 

Berlino. In un nuovo incidente per la società tedesca di autobus extra-urbani low cost, un Flixbus è uscito fuori strada nell’est della Germania causando almeno cinque morti e 20 feriti tra cui alcuni gravi per cause da accertare. L’autobus a due piani si è rovesciato di fianco tra cespugli e alberi che costeggiano l’autostrada A9 a nord-ovest di Lipsia verso le 10 di ieri mattina mentre andava da Berlino a Zurigo con 53 passeggeri e due autisti a bordo. Era partito alle 8 e, secondo la società, l’autista aveva rispettato i turni di riposo. L’uomo non è tra le vittime e dalle sue dichiarazioni agli inquirenti ci si aspettano indicazioni sul perché l’autobus abbia sbandato sull’autostrada finendo nella boscaglia circa cento metri dopo aver perso l’assetto. Solo lunedì, sull’A1 nel Modenese, un pullman della Flixbus con 46 passeggeri più i due autisti si era schiantato contro le barriere dell’autostrada causando la morte di un 19enne del Congo e 6 feriti.

