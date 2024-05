Bus fuori controllo per un malore, cinque feriti 

Ha perso il controllo del bus di linea (dell’Arst) ed è andato a sbattere prima contro un auto e poi sul palo della luce. Probabilmente c’è un malore all’origine dell’incidente avvenuto ieri mattina sul lungomare Barcellona. L’autista del mezzo pesante, con cinque persone a bordo, stando alle prime verifiche condotte dalle forze dell’ordine si è accasciato per terra mentre si trovava alla guida in direzione delle spiagge. Il bus ha proseguito la sua corsa senza controllo, una scena impressionante. Prima si è scontrato con una utilitaria sulla quale viaggiava una famiglia, poi ha concluso la sua corsa contro un palo della luce. Per fortuna in quel tratto di “rambla” il limite di velocità non supera i 30 chilometri orari.

I passeggeri e l’autista hanno riportato lievi ferite e sono stati subito soccorsi dalle ambulanze del 118, tra loro anche una bimba. «Ho visto l’autobus che mi veniva addosso e ho indietreggiato con il furgoncino – il racconto di un testimone - poi sono salito a bordo e ho trovato il conducente privo di sensi». È la conferma della primissima ricostruzione dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Vigili del fuoco, il personale dell’Arst e gli operai dell’Enel.

