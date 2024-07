Bus fermi per sciopero: alta adesione 

Sfiora il 90 per cento l’adesione allosciopero del trasporto pubblico locale in Sardegna. I dati,ancora parziali - ci sono lavoratori che si sono dovuti asteneredal lavoro nei turni pomeridiani - sono stati diffusi dalla FiltCgil.

«Nel Ctm di Cagliari, con i mezzi fermi dalle 11,45 alle 15,45, così come nell'Aspo di Olbia l'adesioneè andata a sfiorare il 90 per cento», afferma il segretario regionale delsindacato Arnaldo Boeddu. «E anche per i lavoratori dell'Arst e dell'Atp di Sassari ci sono segnali che molti autobus, così come le metro, hanno fatto rientronei vari depositi».

Questo sciopero è solo la prima azione unitaria di Filt-Cgil,Fit-Cisl, Uilt, Ugl Fna e Faisa Cisal e ne seguiranno altre,«con astensioni di 8 ore che potrebbero diventare anche 24 qualora le associazionidatoriali non dovessero ritrovarsi attorno al tavolo delle trattative conuno spirito costruttivo e con la reale volontà di chiudere ilrinnovo del contratto nazionale», ha aggiunto Boeddu. «Nessunosi lamenti se all'inizio del prossimo anno scolastico cidovessero essere ulteriori disagi. In quel caso, istituzioni esoprattutto parti datoriali, si dovranno assumere totalmente laresponsabilità del blocco dei trasporti pubblici in tutte le città».

RIPRODUZIONE RISERVATA