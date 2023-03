«Bus elettrici, linea diretta per Cagliari» 

E la soluzione potrebbe arrivare da un servizio a chiamata che vada a integrare le zone più distanti dal passaggio delle linee PF e 1Q. Un’ipotesi fattibile ovviamente dopo avere raccolto le adesioni dei residenti, perché non si potrà avere il passaggio del mezzo se a volerlo fossero solo due e tre persone. È quanto era successo anni fa a Sant’Isidoro di Quartucciu: dopo le varie proteste dei residenti il Ctm aveva istituito proprio il servizio a chiamata, tranne poi cancellarlo, all’epoca, perché il bus non lo prendeva nessuno. Ma le novità in ballo sono tante. «Stiamo proponendo», rivela Arba «diverse soluzioni di mobilità come per esempio il Brt, Bus Rapid Transit, da Quartu in direzione Cagliari per consentire un collegamento diretto rapido e frequente della linea QEX per viaggiare senza le code di viale Marconi e il collegamento, mediante Brt, linea ad alta frequenza, carico ed elevata velocità, da Cagliari a Quartu passando per il Poetto, utilizzando mezzi elettrici a batteria da 18 metri, bus che Ctm acquisterà entro l’anno». E il Brt altro non è che il passaggio in corsie preferenziali che verrebbero così ampliate in viale Marconi e al Poetto.

Prima di tutto si cerca una soluzione per i residenti della costa. In alcune zone non ci sono fermate e gli abitanti, anche anziani, sono costretti a sobbarcarsi lunghi tratti a piedi per raggiungere i punti dove transita il bus. «Con il comune di Quartu», spiega il presidente di Ctm, Carlo Andrea Arba, «c’è un dialogo costante e stiamo lavorando insieme per trovare soluzioni sostenibili per estendere il servizio nelle aree meno collegate senza compromettere la qualità di quanto offerto in altre zone». Poi aggiunge: «vogliamo garantire che le risorse dedicate dalla Regione siano utilizzate nel miglior modo possibile grazie allo strumento di pianificazione del Comune, il Piano urbano della mobilità sostenibile, e ai tavoli tecnici a cui siamo stati chiamati dall’amministrazione».

Fermate a chiamata nelle lottizzazioni della costa che non sono servite, collegamenti più veloci con le corsie preferenziali, pensiline anche dove non ci sono. Il Ctm sta studiando una serie di novità per migliorare il servizio in città, anche a seguito delle richieste degli abitanti. Proposte che sono già state illustrate anche al Comune e che non dovrebbero tardare a diventare realtà.

Periferia

Le opzioni

E la soluzione potrebbe arrivare da un servizio a chiamata che vada a integrare le zone più distanti dal passaggio delle linee PF e 1Q. Un’ipotesi fattibile ovviamente dopo avere raccolto le adesioni dei residenti, perché non si potrà avere il passaggio del mezzo se a volerlo fossero solo due e tre persone. È quanto era successo anni fa a Sant’Isidoro di Quartucciu: dopo le varie proteste dei residenti il Ctm aveva istituito proprio il servizio a chiamata, tranne poi cancellarlo, all’epoca, perché il bus non lo prendeva nessuno. Ma le novità in ballo sono tante. «Stiamo proponendo», rivela Arba «diverse soluzioni di mobilità come per esempio il Brt, Bus Rapid Transit, da Quartu in direzione Cagliari per consentire un collegamento diretto rapido e frequente della linea QEX per viaggiare senza le code di viale Marconi e il collegamento, mediante Brt, linea ad alta frequenza, carico ed elevata velocità, da Cagliari a Quartu passando per il Poetto, utilizzando mezzi elettrici a batteria da 18 metri, bus che Ctm acquisterà entro l’anno». E il Brt altro non è che il passaggio in corsie preferenziali che verrebbero così ampliate in viale Marconi e al Poetto.

Servizio di notte

E per quanto riguarda il QEX si studia anche un prolungamento del percorso fino a viale Colombo, chiudendo il collegamento con la linea del PF che serve il litorale. Non ci sono invece buone notizie sul fronte dei bus notturni. «Certo», ammette il presidente Ctm, «il servizio serale invernale per quasi tutte le linee aziendali non oltrepassa le 23.30 ma durante l’estate è prolungato fino a mezzanotte e mezza per le linee PF e QEX. I servizi notturni sono onerosi per l’azienda per l’incremento di produzione chilometrica e per la vigilanza a bordo dei bus per la sicurezza di passeggeri e conducenti». Inoltre «La richiesta di prolungamento orario può essere presa in considerazione se subordinata ad approvazione della Regione o finanziamento degli enti competenti».

