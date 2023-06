Bus e trenino fermi, prenotazioni annullate 

È fermo alla stazione di Macomer il Trenino verde. Bloccati anche i pullman di linea da e per la Planargia. L’impetuosità del temporale di venerdì scorso ha danneggiato, oltre la sede stradale, anche la sede ferroviaria dove transita il Trenino. I danni sono ingenti. L’Anas ha chiuso il tratto iniziale della 129 bis per oltre un chilometro. Il ripristino non si potrà fare nell’immediato. Questo sta determinando il collasso nel servizio di trasporto pubblico, poiché i pullman dell’Arst, in servizio tra il Marghine e la Planargia, non possono transitare nel tratto di strada comunale che attraversa la montagna e sbocca nel territorio di Sindia. L’alternativa è la strada provinciale che passa sulla montagna di Macomer per raggiungere Scano Montiferru. Ma anche in questo caso, Sindia ed altri Comuni rimarrebbero comunque tagliati fuori. L'Arst sta studiando una soluzione meno disagiata.

I seri anni alla linea del Trenino verde hanno spinto la cooperativa Esedra, che gestisce il servizio per conto dell’Arst, ad annullare tutte le prenotazioni dei turisti in arrivo dall’estero. «Dopo il Covid, gli incendi estivi, ora ci si mette anche la pioggia - dice la presidente, Rossana Muroni -. Quando tutto sembrava mettersi a posto, ecco l’alluvione, che ci mette in ginocchio e rischia di compromettere l’intera stagione estiva del Trenino verde». L’Arst sta operando per superare le difficoltà. «Per quanto riguarda la ferrovia - dice il direttore generale Carlo Poledrini - l’impresa è già sul posto. Ripristineremo in breve tempo quanto l’acqua ha danneggiato. Abbiamo tutto l’interesse di farlo».

