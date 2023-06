Bus e polemiche, «Abbiamo rispettato le norme di sicurezza» 

Sui problemi sollevati da alcuni cittadini a proposito del transito degli autobus in piazza Zanetti, il sindaco Piero Casula si difende e ribatte. «Il Comune - afferma - ha fatto tutti gli accertamenti del caso, così come l’Asl e la stessa Arst, evidenziando che sono rispettate le condizioni di sicurezza del codice della strada. Da anni c’è con l’ Arst un tavolo aperto e da parte loro grande disponibilità ad affrontare i problemi, tanto che la stessa azienda ha in mano la nostra proposta di un nuovo percorso per il transito cittadino degli autobus, che veda piazza dei Caduti del Mare e via Repubblica come punto di arrivo e partenza delle autolinee. Questo spostamento comporta un allungamento delle corse, con aggravio di costi e si dovrebbe avere il benestare della Regione».

Durante il recente incontro con l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro, il consigliere Alfonso Marras e i vertici dell’Arst, Casula sottolinea di aver chiesto e ottenuto risposte positive per la soluzione delle questioni. «Abbiamo chiesto di portare a compimento i lavori di riqualificazione del piazzale della stazione in via Nazionale, fermi da anni per questioni tecniche, che hanno richiesto lo spostamento dell’area di sosta in uno sterrato poco lontano. E ancora, avviare un servizio sperimentale di trasporto pubblico locale almeno per l’estate, periodo estivo, che consenta ai cittadini dei quartieri periferici di recarsi al centro e alle spiagge».

Il sindaco conclude con una stoccata alla consigliera Acca. «Ha proprio ragione: io vivo “Un’altra Bosa”, con pregi e difetti». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA