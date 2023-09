Bus e pendolari, stop al trasloco 

La rivoluzione del servizio di trasporto pubblico locale può attendere. Nessuna novità scombussolerà gli spostamenti dei pendolari a Oristano, non al momento. L’annunciato trasferimento dei pullman dell’Arst dall’autostazione di via Cagliari al nuovo Centro intermodale di via Ghilarza è ancora fermo al palo. «Noi siamo pronti, aspettiamo il nullaosta tecnico della motorizzazione» spiega il direttore generale dell’Azienda regionale sarda trasporti Marco Poledrini che un mese fa assicurava il “trasloco” prima dell’avvio dell’anno scolastico.

I ritardi

A distanza di oltre tre mesi dall’inaugurazione ufficiale della nuova infrastruttura destinata a favorire l’interscambio dei trasporti su gomma e rotaia, poco o nulla si è mosso. Gli studenti continueranno ad utilizzare fermate e percorsi già noti a partire da lunedì, quando in diversi istituti è previsto il suono della prima campanella. Un ritardo che sconta probabilmente la lunga assenza di indirizzi politici, nonostante gli uffici comunali abbiano cercato nel frattempo di portare avanti l’iter che l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu ha cercato di accelerare. «Ieri c’è stato il collaudo del parcheggio autobus all’interno del Centro intermodale - osserva - cercheremo di trasferire il servizio di trasporto urbano entro fine mese». Per quello extraurbano, invece, ci sarà da attendere di più.

I dubbi

Intanto, sull’impatto che la nuova mobilità cittadina subirà quando il flusso dei mezzi pubblici convergerà definitivamente su via Ghilarza, propone una riflessione il segretario generale della Confartigianato Marco Franceschi. «Come sarà possibile gestire nelle prime ore della mattina l'arrivo e la distribuzione di tante persone e, a fine mattinata, alla chiusura degli uffici e all'uscita delle scuole come verrà raggiunta l'autostazione Arst dopo il suono della campanella prima che parta l'autobus o il treno?» si domanda. «Una possibile soluzione potrebbe essere quella di individuare due hub leggeri (piattaforme di arrivo autobus con pensiline di grandi dimensioni dotate di servizi essenziali) localizzati in zone strategiche: viale Rockfeller e

via Zara - suggerisce Franceschi - La realizzazione di questi snodi logistici intermedi potrebbe avere il vantaggio, oltre che di consentire un’attesa confortevole e protetta, anche di ridurre sensibilmente i percorsi e i tempi di percorrenza dai singoli istituti superiori o strutture pubbliche». Ipotesi sulle quali il Comune starebbe già lavorando.

